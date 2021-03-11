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Сообщество Без кота и жизнь не та 836 постов • 367 подписчиков подписаться
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Женщина показала, почему она раньше постоянно просыпала будильник

Женщина показала, почему она раньше постоянно просыпала будильник (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 13:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   будильник   видео   животные   кот   милота   прикол   
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Автор видеоролика долгое время не понимала, почему она не слышил будильник и постоянно просыпает. Оказалось, что живущая в доме кошка оказывает своей хозяйке недобрую услугу.

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Метки: Юмор   будильник   видео   животные   кот   милота   прикол   
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4  комментария
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6k
CHNM 57 минут назад
Хрень. Этож как крепко надо спать!
У моего будильника были заржавевшие контакты, и он не всегда пиликал, так я от щелчка просыпался.
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960
Broscan 16 минут назад
Чушь!
И постоянно хозяйка коте и телефона, кладёт телефон именно в таком положении
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1k
lekha-fil Час назад
И кто же это снимал? Может камера сама в спальне, и это нормально.
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