Женщина показала, почему она раньше постоянно просыпала будильник

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Автор видеоролика долгое время не понимала, почему она не слышил будильник и постоянно просыпает. Оказалось, что живущая в доме кошка оказывает своей хозяйке недобрую услугу.
В доме, где живёт кошка, скучно не бывает.
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У моего будильника были заржавевшие контакты, и он не всегда пиликал, так я от щелчка просыпался.
И постоянно хозяйка коте и телефона, кладёт телефон именно в таком положении