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Лошади быстро разоблачили самозванца

Лошади быстро разоблачили самозванца (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   костюм   прикол   
473
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Девушки нарядились лошадью и пришли в загон к животным. Лошади сперва не решались к ним подходить, а затем быстро раскрыли шпионов.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   костюм   прикол   
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10  комментариев
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39k
Александр 56 минут назад
Ну так лошади то умные животные, в отличии от девушек
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2k
Альберт Шавлаков 2 минуты назад
Скажите спасибо, что не отпи*дили или не вы*бали.
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8k
Vacony 3 минуты назад
тоже одни пошлые мысли пришли в голову ?

п.с. зачем ?
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Alex 10 минут назад
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9k
котегRUS 14 минут назад
белый мерин вдуть решил!
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20k
SerGProS Полчаса назад
Так, сдается мне, что по окончании видео началось самое интересное?
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17k
Андрей Иванов SerGProS 15 минут назад
Этот ролик - только за деньги. За большие
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Сталин подтвердил бы!! 50 минут назад
В кино бы девушки так легко не отделались, особенно если это комедия.
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Андрей Ма-С 55 минут назад
а если бы не разоблачил и вдул?????
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Андрей Иванов Андрей Ма-С 13 минут назад
А кто сказал, что не вдул?
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