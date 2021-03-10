Лошади быстро разоблачили самозванца

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Девушки нарядились лошадью и пришли в загон к животным. Лошади сперва не решались к ним подходить, а затем быстро раскрыли шпионов.
Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу.
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