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Искренние эмоции девушки, которой неожиданно сделали предложение руки и сердца

Искренние эмоции девушки, которой неожиданно сделали предложение руки и сердца (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 10:38
Метки: Девушка   Реакция   видео   предложение   
257
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Парень позвал свою девушку на фотосессию и неожиданно сделал ей предложение руки и сердца. Фотограф запечатлел неподдельные эмоции девушки.

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Метки: Девушка   Реакция   видео   предложение   
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7k
SSD 39 минут назад
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Максим 9 минут назад
Странная негритянка.. белая какая-то.. ВОобще не толерантно.
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1k
insaider Полчаса назад
Лучше бы на предложение анала так реагировали!
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31k
Опаньки 40 минут назад
это не с канала Police Activity?
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