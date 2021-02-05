Искренние эмоции девушки, которой неожиданно сделали предложение руки и сердца

Парень позвал свою девушку на фотосессию и неожиданно сделал ей предложение руки и сердца. Фотограф запечатлел неподдельные эмоции девушки.
Неподдельные и искренние эмоции. В видео играет песня "Perfect" британский музыканта Эдварда Ширана (Ed Sheeran).
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Метки: Девушка Реакция видео предложение
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