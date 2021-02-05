Это какой-то позор: покупатель наткнулся на неадекватную продавщицу

Мужчина пришел в магазин за рыбой, однако продавщица не смогла его обслужить. Женщина была в неадекватном состоянии, но все равно попыталась продать автору рыбу.
Извините, но сегодня вы останетесь без рыбы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девочка, почему ты плачешь?!
- Кот с легкостью повторил за хозяином трюк с монеткой
- Любвеобильные лошади рассмешили оператора
- Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica
- В аптеку зашел очень капризный посетитель
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Как бы ни выглядел неприглядно посторонний человек - это не повод глумиться и выкладывать это на всеобщее.
Глубоко убеждён в том что закон вселенской справедливости обратку ему вернёт. Жаль он не поймёт - за что ему такому хорошему это, но судя по всему его проблемы с мозгами на всю жизнь.