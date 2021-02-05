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Это какой-то позор: покупатель наткнулся на неадекватную продавщицу

Это какой-то позор: покупатель наткнулся на неадекватную продавщицу (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 09:07
Метки: Реакция   видео   магазин   позор   продавщица   пьяная   рыба   
146
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1
Мужчина пришел в магазин за рыбой, однако продавщица не смогла его обслужить. Женщина была в неадекватном состоянии, но все равно попыталась продать автору рыбу.

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Метки: Реакция   видео   магазин   позор   продавщица   пьяная   рыба   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
492
14k
Денис Минуту назад
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113
Trank 9 минут назад
Это возможно женщина слишком много приняла инсулина, если она диабетик. Еще хуже - это может быть инсульт. Надо было не снимать, а вызывать скорую помощь.
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26k
Игорь 10 минут назад
Автор ссука тварь, прикольная и весёлая.
Как бы ни выглядел неприглядно посторонний человек - это не повод глумиться и выкладывать это на всеобщее.
Глубоко убеждён в том что закон вселенской справедливости обратку ему вернёт. Жаль он не поймёт - за что ему такому хорошему это, но судя по всему его проблемы с мозгами на всю жизнь.
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31k
Опаньки 13 минут назад
В маске? В маске! Так что отвал петрович, все норм
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9k
Алексей Полчаса назад
Выпила немного,что такого то)
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6k
Серега Полчаса назад
может инсульт?
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492
Весельчак У Серега 4 минуты назад
с инсультом если падают то сами уже не поднимаются
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13k
Ligov Полчаса назад
Продавщица очень устала, а этому леща подай...)
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26k
Acu900 37 минут назад
Это называется "хорошо отметили юбилей вчера вечером, а сегодня с утра надо идти на работу"
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−4
Кот 49 минут назад
Не понял, она не смогла его обслужить, или рыбу продать?
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795
Дмитрий Кот 37 минут назад
Там вопрос выясняется пока.
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