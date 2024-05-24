1279
1
1
За предложением руки и сердца не всегда следует согласие. Герой видео решил сделать девушке предложение, однако вторая половинка оказалась не готова к такому повороту судьбы.
Неловко вышло.
Источник:
Ссылки по теме:
- Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился
- Сделал «предложение» и получил пощёчину
- Шутник инсценировал ограбление, чтобы сделать предложение возлюбленной
- Девушка эпично упала, пока ей делали предложение
- Мэр Новокузнецка захотел переименовать город в Сталинск
Новости партнёров
реклама
В горах, на обрыве, чтобы не дернулась!
я так свою жену заполучил
Спросил бы хоть предварительно, что она об этом думает, а уж потом проделывал этот романтический бред с вручением ювелирных изделий.