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Неудачное предложение руки и сердца

Неудачное предложение руки и сердца

Автор:
24 мая 2024 07:45
Метки: Видео   Девушка   Реакция   неудача   предложение   фейл   
1279
1
1

За предложением руки и сердца не всегда следует согласие. Герой видео решил сделать девушке предложение, однако вторая половинка оказалась не готова к такому повороту судьбы.

Неловко вышло.

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Метки: Видео   Девушка   Реакция   неудача   предложение   фейл   
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8  комментариев
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3k
Ультратрахуил 59 минут назад
Порядочная, не стала ему жизнь портить.
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8k
Умница-красавица 9 минут назад
Тупее идеи с «surprise proposal» может быть только «gender party»- вечеринка по определению пола будущего ребенка.
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510
Юстас 15 минут назад
Да и правильно. Нах это делать при всех?
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17k
ss 17 минут назад
Поделом. Ибо нефиг устраивать этот "общественный цирк".

Спросил бы хоть предварительно, что она об этом думает, а уж потом проделывал этот романтический бред с вручением ювелирных изделий.
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2k
Елизавета 38 минут назад
Это жизнь... Это ещё только начало тех испытаний, которые ему уготовлены в будущем. "Мы выбираем, нас выбирают, Как это часто не совпадает!" (C).
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4k
Колян Час назад
Да и куй с ней!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3668 постов (3631 в горячем)

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