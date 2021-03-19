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Искренние слезы радости

Искренние слезы радости (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 марта 2021 15:12
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Девушка   Реакция   видео   зубы   милота   челюсть   
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Неподдельная радость лишившейся зубов девушки, которая благодаря золотым рукам медиков может вновь очаровывать всех вокруг своей белоснежной улыбкой. Вы только посмотрите, сколько счастья в этих глазах.

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Метки: Девушка   Реакция   видео   зубы   милота   челюсть   
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41k
InfoVoin Час назад
Интересно, сколько стоила эта радость?
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
реклама этой херни засрала все интернеты в последнее время. называется All-on-4 или все на 4х имплантах
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8k
Караганда 39 минут назад
просто вставные челюсти-20000 евро.а тут круче-крепёж за челюстную кость-это дорого реально.хотя всё относительно-если сравнивать с милиардерами.
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53k
pynh 58 минут назад
Бюджетный вариант
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7k
Lev Asriev 59 минут назад
Я не силен в стоматологии, ей что, типа целый мост прикрутили.А как он держится и съемный он или нет?
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