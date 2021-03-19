Искренние слезы радости

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Неподдельная радость лишившейся зубов девушки, которая благодаря золотым рукам медиков может вновь очаровывать всех вокруг своей белоснежной улыбкой. Вы только посмотрите, сколько счастья в этих глазах.
Девушке вернули желание улыбаться, а это дорогого стоит. К сожалению, история потери родных зубов осталась неизвестной.
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