Драмой на рэп концерте обернулась попытка сделать предложение любимой

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Парнишка рискнул, вышел на сцену и при полном зале позвал девушку замуж. Ответ, что называется, убил.
Сердцеедка извинилась перед всеми гостями и посоветовала жениха другим девушкам.
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Испанский стыд за обоих .
Молча бы развернулась и все
Со стороны парня так подло поступать