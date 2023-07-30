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Драмой на рэп концерте обернулась попытка сделать предложение любимой

Драмой на рэп концерте обернулась попытка сделать предложение любимой

Автор:
30 июля 2023 09:48
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Девушка   Концерт   отказ   отношение   предложение   
2633
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Парнишка рискнул, вышел на сцену и при полном зале позвал девушку замуж. Ответ, что называется, убил.

Сердцеедка извинилась перед всеми гостями и посоветовала жениха другим девушкам.


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Метки: Видео   Девушка   Концерт   отказ   отношение   предложение   
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40  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
Что за средневековые аленьи ритуалы?! Вам самим не стрёмно становится на колени, перед человеком который якобы вас любит? Для чего это, чтобы ей было удобнее вам на шею садиться?
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160
Кристина 14 секунд назад
Типичное для любой шмары (а иной она и быть не может, поскольку сквернословие выдаёт её с головой) "я ещё не нагулялась".
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5k
Kozlodoev Минуту назад
Это же история Эллочки Людоедки и инженера Щукина, но со счастливым концом )))
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104k
Фима Петров 6 минут назад
Повезло дураку. Такая шалашовка пускай себе синюка под стать ищет.
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57k
Олег 7 минут назад
15 суток за мат в общественном месте. За это время несколько книг прочтёт, возможно поумнеет
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1k
zu4ara 10 минут назад
Шмара не нагулялась ещё.
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1k
iKrek 14 минут назад
Искреннее предложение делают не на показ всем окружающим.
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8k
ишты 17 минут назад
Ничесе у них там накурено - все в дыму...
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1k
WithU 18 минут назад
Какие же они оба жалкие .. Вроде и молодые , и , судя по всему , физически здоровые , но какие-то « недо..»
Испанский стыд за обоих .
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8k
ишты 19 минут назад
Словарный запас у нее меньше, чем матерный.
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1k
SmartCat101 21 минуту назад
не самый умный поступок, даже какой-то подлый , с гнильцой
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4k
просто Дмитрий 24 минуты назад
Взрослый уже, а в сказки верит.....
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30k
Юрий Полчаса назад
Неси меня, Алень, в свою страну аленью....
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18k
Роберт Шекли Полчаса назад
А зачем она перед всеми извиняется?
Молча бы развернулась и все
Со стороны парня так подло поступать
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46
Андрей Полчаса назад
Сожгите это здание
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19k
Дмитрий К. 36 минут назад
Сикавка малолетняя матом гнёт хлеще сапожника. Тьфу, противно смотреть.
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452
Максим Химки 37 минут назад
Столько мата от девушки. И это сейчас стало нормой. Мда уж....
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1k
Misanthrop 40 минут назад
Народ уже полностью обыдлел...
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16k
Дядюшка Ау 48 минут назад
Лучше за блогера, чем за рэпера.
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78k
Доктор Джонс 49 минут назад
Выходить замуж за любителя рэпа - это моветон...
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6k
salim777 55 минут назад
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