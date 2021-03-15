FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1639 постов • 711 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Истории из жизни 
Неожиданное предложение проститутке

Неожиданное предложение проститутке (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 10:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: видео   выбор   ночная бабочка   предложение   проститутка   
610
1
1
Мужчина подъехал к ночной бабочке и сделал ей необычное предложение. Жрице любви нужно было приехать к нему домой на несколько часов и заняться уборкой и приготовлением пищи.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: видео   выбор   ночная бабочка   предложение   проститутка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
gavrosh 50 минут назад
Долбобей) хотела бы убираться, не торчала бы на панели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки Полчаса назад
картошки жареной я бы поел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ALEX 38 минут назад
чЁ пристал то?
Может ей больше нравится трахаться, чем убираться и готовить еду?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алек Сандр 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ss 47 минут назад
Я с автором ролика совершенно согласен. Впрочем это не новость. Эти т.н. "жрицы любви" идут на панель именно потому, что не хотят работать. Оправдания типа "не от хорошей жизни" - туфта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
648
neo Час назад
Красава))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx neo 53 минуты назад
Чего "красава"? Думаешь он подъ-е-бал ее?
Ни одна не поедет к нему домой без сопровождения, т.к. она его не знает... да если и знает, не поедет ибо из такой поездки можно и не вернуться или попасть на неоплачиваемую групповушку.
Проститутка - это дно общества и на этом дне она обитает не одна, там пасется еще прорва долбо-е-бов, маньяков, маргиналов и прочего отребья.

А на счет мужика - вообще д'Артаньян еще тот, решил самоутвердится за счет падшего человека - пиз-дец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Неожиданное предложение руки и сердца Неожиданное предложение руки и сердца Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца Мужчина выбрал неудачное место для предложения руки и сердца Получил леща на ровном месте Получил леща на ровном месте Дедок не разобрался с камерой телефона и стал интернет-звездой Дедок не разобрался с камерой телефона и стал интернет-звездой Предложение руки и сердца на мосту пошло не по плану Предложение руки и сердца на мосту пошло не по плану
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

614414



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей
1
99
Спасибо, что вымерли: 10 жутких доисторических тварей
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
1
628
Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными
﻿
Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото)
Не просите картошку без соли. Что знают работники Макдоналдса, а вы нет (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ты только казахам меня не продавай
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#подборка#приколы#прикольные#животные#шоу бизнес#искусство#смешные
#фото#люди#кино#знаменитости#сатира#Россия#космос#художник#китай#сша
#история#интересно#СССР#позитив#факты#красота#настроение#вов#комментарии#франция

На что жалуетесь?

Вернуться