Неожиданное предложение проститутке

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Мужчина подъехал к ночной бабочке и сделал ей необычное предложение. Жрице любви нужно было приехать к нему домой на несколько часов и заняться уборкой и приготовлением пищи.
Женщину такое предложение не устроило. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Может ей больше нравится трахаться, чем убираться и готовить еду?!
Ни одна не поедет к нему домой без сопровождения, т.к. она его не знает... да если и знает, не поедет ибо из такой поездки можно и не вернуться или попасть на неоплачиваемую групповушку.
Проститутка - это дно общества и на этом дне она обитает не одна, там пасется еще прорва долбо-е-бов, маньяков, маргиналов и прочего отребья.
А на счет мужика - вообще д'Артаньян еще тот, решил самоутвердится за счет падшего человека - пиз-дец...