Высокая конкуренция: рыбы и утки не поделили корм в водоеме

Решившие покормить уток туристы были немало удивлены дальнейшим развитием событий. Плавающие в озере рыбы и птицы попытались одновременно завладеть упавшим в водоем лакомством.
Сцену нешуточной конкуренции запечатлел один из туристов.
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