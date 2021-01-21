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Высокая конкуренция: рыбы и утки не поделили корм в водоеме

Высокая конкуренция: рыбы и утки не поделили корм в водоеме (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 13:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   конкуренция   корм   рыба   утка   утки   
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Решившие покормить уток туристы были немало удивлены дальнейшим развитием событий. Плавающие в озере рыбы и птицы попытались одновременно завладеть упавшим в водоем лакомством.

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Метки: видео   животные   конкуренция   корм   рыба   утка   утки   
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8  комментариев
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7k
bum-bum Час назад
о, можно в воду без трусов заходить!
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Ратибор bum-bum Час назад
Высокая конкуренция: рыбы и утки не поделили корм в водоеме
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4k
Дмитрий 8 минут назад
Блин, какие нахрен утки, я бы сам туда не полез, особенно без трусов)))
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10k
alexis Час назад
Ссылка m.youtube.com
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Уток тупо выдавили из кормовой зоны)))
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9k
Алексей 2 часа назад
Это где это такое?
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Ligov Алексей 23 минуты назад
Такое во многих странах есть. В Марокко снял. Птички с кормежки за пару секунд до этого улетели, не выдержали конкуренции...)
Такое во многих странах есть. В Марокко снял. Птички с кормежки за пару секунд до этого улетели, не выдержали конкуренции...)
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