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Охотничья хитрость: скромный перекус кита в Сиамском заливе

Охотничья хитрость: скромный перекус кита в Сиамском заливе (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 11:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   кит   охота   рыба   
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Фотограф дикой природы Берти Грегори запечатлел охоту кита. Животное открыло свою пасть и стало ждать, пока рыба сама заплывет в неё.

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Метки: видео   животные   интересно   кит   охота   рыба   
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Олег Час назад
Охотничья хитрость: скромный перекус кита в Сиамском заливе
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