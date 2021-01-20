Охотничья хитрость: скромный перекус кита в Сиамском заливе

Фотограф дикой природы Берти Грегори запечатлел охоту кита. Животное открыло свою пасть и стало ждать, пока рыба сама заплывет в неё.
Рот загребущий! Судя по второму видео киты не брезгуют еще и "специями" в виде чаек.
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