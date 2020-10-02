Нешуточная битва птиц и белок за семена

Во время первой волны коронавируса COVID-19 фотограф Скотт Фрэнкс, как и большинство людей, был вынужден проводить много времени дома. Мужчина долгое время наблюдал за птицами и белками на своем заднем дворе и в какой-то момент решил снять забавное видео об их борьбе за семена и орехи.
Мужчина назвал своё видео «Игра семян 2020», сделав таким образом отсылку к популярному сериалу в жанре фэнтези «Игра престолов». Благодаря удачно подобранной мелодии видеоролик стал напоминать трейлер фильма в жанре триллер.
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