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Нешуточная битва птиц и белок за семена

Нешуточная битва птиц и белок за семена (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 11:24
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   животные   интересно   корм   птицы   схватка   
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Во время первой волны коронавируса COVID-19 фотограф Скотт Фрэнкс, как и большинство людей, был вынужден проводить много времени дома. Мужчина долгое время наблюдал за птицами и белками на своем заднем дворе и в какой-то момент решил снять забавное видео об их борьбе за семена и орехи.

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Метки: белка   видео   животные   интересно   корм   птицы   схватка   
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4  комментария
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51
Юрий Час назад
А еще говорят что чувства жадности, наглость и ничем не оправданная агрессия присуще только человеку.
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48k
smakido 21 минуту назад
Круто !
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3k
Александр Зотов 53 минуты назад
прикольно)
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33k
dima423 Час назад
Все как у людей))
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Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Обожающие горох утки поглощают его с впечатляющей скоростью Обожающие горох утки поглощают его с впечатляющей скоростью Проворная белка с легкостью достала орех из привязанной к дереву банки Проворная белка с легкостью достала орех из привязанной к дереву банки Проворная утка оставила котов голодными Проворная утка оставила котов голодными Иногда для счастья нужно совсем немного Иногда для счастья нужно совсем немного Редкие кадры охоты рыси на белку Редкие кадры охоты рыси на белку
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