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Реакция пираний в аквариуме на куски мяса

Реакция пираний в аквариуме на куски мяса (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 12:46
Сообщество : Животные
Метки: аквариум   видео   еда   животные   корм   мясо   пираньи   рыба   
1455
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Несмотря на то, что кровожадность пираний сильно преувеличена кинематографом, руку с порезом к ним лучше не засовывать. Вместо этого можно посмотреть, как эти хищники поедают куски мяса в своем аквариуме.

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Метки: аквариум   видео   еда   животные   корм   мясо   пираньи   рыба   
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11  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
В истории не было зафиксировано ни одного достоверного случая нападения пираний на человека со смертельным исходом. (с)
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38k
Raush SSD 2 часа назад
Как бы оно ни было, не хотелось бы проверять или стать первым в истории случаем...
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47k
batyakr 2 минуты назад
Плотоядные караси попались...
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8k
KOSTELLO Полчаса назад
Ну, это хотя бы естественный инстинкт, заложенный природой.
И это мне понятно.
А как, понять вот эту дикость?

Ссылка m.youtube.com
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8k
Vlad 53 минуты назад
быстро и чисто обглодали. Мясо это жизнь- шах и мат веганы.
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961
Heisenberg 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
Serg2001 Час назад
Как они там у себя в реках купаются то?
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14k
Ego sum qui sum Час назад
аквариум с пираньями это питерская мода как средство борьбы с расчлененкой?
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645
евгений Час назад
Немного похоже на американцев в чёрную пятницу, которые делят последнюю плазму с 70% скидкой) И в итоге разбивают ее в хлам
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