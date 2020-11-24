Реакция пираний в аквариуме на куски мяса

Несмотря на то, что кровожадность пираний сильно преувеличена кинематографом, руку с порезом к ним лучше не засовывать. Вместо этого можно посмотреть, как эти хищники поедают куски мяса в своем аквариуме.
А с виду такие милые рыбки!
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И это мне понятно.
А как, понять вот эту дикость?