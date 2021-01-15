Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей

В национальном парке Гирский лес в Индии один из туристов запечатлел непродолжительное противостояние львицы и уличного пса. Несмотря на разные весовые категории пес доказал, что тоже может быть грозным зверем.
Пес сделал несколько попыток напасть на львицу, а затем гордо удалился. Обескураженная львица не стала преследовать дерзкое животное и продолжила свой путь.
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p.s. очень хочу ошибаться, но что-то мне кажется, что львицы в конце побежали в ту сторону, куда побежала собака...
Впрочем возможно этот очень наглый пес просто еще не разу не нарывался по-настоящему. И на своей территории чувствует поддержку людей. Если не перестанет с наездами, рано или поздно кончит плохо.
И "продолжила свой путь"?
Вообще с падежами проблема...
В ГУГЛЕ переводил?