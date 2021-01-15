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Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей

Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 13:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   индия   лев   львица   национальный парк   собака   
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В ​​национальном парке Гирский лес в Индии один из туристов запечатлел непродолжительное противостояние львицы и уличного пса. Несмотря на разные весовые категории пес доказал, что тоже может быть грозным зверем.

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Метки: видео   животные   индия   лев   львица   национальный парк   собака   
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11  комментариев
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1k
Владимир 2 часа назад
Бездомный пес продемонстрировал свою крутизну, подравшись с львицей
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4k
Бу 14 минут назад
У пса стальные яйца)
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179
Pi11igrim 22 минуты назад
Если присмотреться, то видно что у львицы огромный живот. Она еле передвигается. Или ждет потомство, или перекормлена. Думаю в дикой природе она бы не отпустила такую добычу
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4k
Leo Sun Полчаса назад
Подобное дерзкое поведение может быть только по одной причине: пёс просто не знал, КТО перед ним.

p.s. очень хочу ошибаться, но что-то мне кажется, что львицы в конце побежали в ту сторону, куда побежала собака...
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219
Андрей Галыгин 47 минут назад
пёс по кличке Норис - Чак Норис!
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4k
Olga Raudis Час назад
Львица менее всего озабочена подтверждением своего статуса "царица зверей". В природе любая даже небольшая рана чревата возможными осложнениями, инфекцией и смертью. Поэтому даже хищник без необходимости не проявляет агрессию и избегает нападать без веской причины. Особенно если возможная жертва ведет себя нетипично. Индия впереди планеты всей по бешенству.
Впрочем возможно этот очень наглый пес просто еще не разу не нарывался по-настоящему. И на своей территории чувствует поддержку людей. Если не перестанет с наездами, рано или поздно кончит плохо.
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14k
Граммар-наци Час назад
МОЖЕТ БЫТЬ "дерзкое животное"?
И "продолжила свой путь"?
Вообще с падежами проблема...
В ГУГЛЕ переводил?
МОЖЕТ БЫТЬ "дерзкое животное"? И "продолжила свой путь"? Вообще с падежами проблема... В ГУГЛЕ переводил?
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77
Trueman 2 часа назад
может пёс болеет чем, и львица это почувствовала
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11k
Serg2001 2 часа назад
"Псих! - подумала львица, - хорошо хоть не надругался!" ..)
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58k
Viktor 2 часа назад
Она просто офигела - что за блоха здесь скачет!
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Вирус бешенства эффективно отключает чувство самосохранения, но ненадолго.
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