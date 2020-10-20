Дерзкое нападение коровы на мужчину

Парнокопытная налётчица, которая учуяв запах овощей, напала на местного жителя, 17 октября попала в объектив видеокамеры, установленной на оживлённой улице в округе Ист Годавари (штат Андхра-Прадеш, Индия).



Представительница крупного рогатого скота не стала просить у мужчины, чтобы он поделился с ней провизией, а ударила его в спину. Пока местные торговцы оказывали пострадавшему помощь, корова ела упавшие на землю овощи. О состоянии здоровья мужчины ничего не известно.