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Дерзкое нападение коровы на мужчину

Дерзкое нападение коровы на мужчину (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 11:14
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   индия   корова   нападение   
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Установленная на одной из улиц индийского города камера наблюдения запечатлела неожиданное нападение коровы на мужчину. Безобидное на вид животное подошло к идущему с овощами индийцу со спины и скинуло его в яму.

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Метки: в мире   видео   животные   индия   корова   нападение   
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5  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Корова даже ухом на суету не повела: "А чё вы мне сделаете? Я священная!"))
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7k
Otium7 Час назад
- Куда прёшь?...
- Видишь яма!?
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9k
Serg2001 Час назад
Корова, а быкует... ))
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
оголадала скотина)))
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108
чокнутый 2 часа назад
и ударить нельзя священное животное))
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