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Бык атаковал ударившего его старика

Бык атаковал ударившего его старика (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 09:00
Сообщество : Животные
Метки: бык   видео   животные   индия   инцидент   палка   
693
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В одном из индийских населенных пунктов пожилой мужчина несколько раз ударил палкой безобидного на вид быка. Животное оказалось не из робкого десятка и проучило старика.

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Метки: бык   видео   животные   индия   инцидент   палка   
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15  комментариев
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24k
Acu900 2 часа назад
Могу предположить что старик - мусульманин. Индуист этого бы не сделал. Для них быки (и коровы) священные животные. А вот проповедник ислама (а их 13% от числа жителей Индии) мог это сделать спокойно. Так что бычара поставил на место задравшего нос муслика :))
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4k
Olga Raudis 8 минут назад
Стоял зверь, никого не трогал, чего старый хрен дое**лся? Странно, что свидетели ему не добавили за то, что обидел священное животное.
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56k
Viktor 16 минут назад
Мудак с возрастом не становится мудрецом он становится старым мудаком.


Мудак с возрастом не становится мудрецом он становится старым мудаком.
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102
Igors 37 минут назад
Быканул на быка по еб.лу на!
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5k
JACKAL 42 минуты назад
Хороший бычок!!!! Мало попинал старого козла... Ибо нефуй!!! В следующий раз этот старый пердун его за 100 метров будет обходить..
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
Дедужго старый - ему всё равно...
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685
Павел Час назад
Животное усыпить. А бык - красавчик!
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192
чокнутый Час назад
получил, сука седая
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1k
Ям 2 часа назад
прям анекдот. только не про ежика и медведя.
старый идет и бормочет - я сильный, я очень сильный. щас как пиз.дану палкой этому бычаре. бык в ответ БАЦ!
старый отлетает и бормочет - я сильный, я очень сильный..... но легкий
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
старый педрун корриды насмотрелся и решил что он тореадор
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28k
Alex 2 часа назад
Ибо не хрен животинку обижать
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9k
Алексей 2 часа назад
Дадада,танк и нож,дед с палкой и бык
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1k
Игорь 2 часа назад
Загадочный заголовок. Старик удавил быка, ... "кто этот могучий старик?"
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3k
Горожанин 2 часа назад
Старик д@лб@еб.
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856
Herr Mannelig 2 часа назад
Я зашëл посмотреть, как старик удаВил быка и разочаровался..
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