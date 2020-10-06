Бык атаковал ударившего его старика

В одном из индийских населенных пунктов пожилой мужчина несколько раз ударил палкой безобидного на вид быка. Животное оказалось не из робкого десятка и проучило старика.
Бык одним ударом свалил мужчину на землю, а затем продолжил свой путь. Инцидент оказался запечатлен камерой наблюдения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сбежавший от хозяина бык чуть не растоптал мать с ребёнком
- Тракторист смог отбиться от тигра с помощью палки
- Момент нападения обезьян на мужчину попал на видео
- Слониха протянула хобот помощи своему детёнышу
- Мальчик случайно бросил собаке змею вместо палки
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
старый идет и бормочет - я сильный, я очень сильный. щас как пиз.дану палкой этому бычаре. бык в ответ БАЦ!
старый отлетает и бормочет - я сильный, я очень сильный..... но легкий