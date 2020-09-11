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Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй

Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 09:45
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   змея   индия   необычно   рыба   
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В индийском национальном парке Канха турист стал свидетелем необычной пищевой цепочки. Пойманная змеёй рыба вцепилась в другую змею и не собиралась отпускать.

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Метки: в мире   видео   животные   змея   индия   необычно   рыба   
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Виталий Касандров Час назад
Чем дело то кончилось? Или они с таком виде засохли и их в музей отправили.
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Picard

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