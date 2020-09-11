Пойманная змеёй рыба попыталась полакомиться другой змеёй

В индийском национальном парке Канха турист стал свидетелем необычной пищевой цепочки. Пойманная змеёй рыба вцепилась в другую змею и не собиралась отпускать.
Ганшьям Прасад Бханваре, путешествующий по парку дикой природы Канха (округ Мандла и Балагхад, штат Мадхья-Прадеш, Индия) запечатлел необычную охоту, устроенную змеями и рыбой.
Со слов путешественника, необычное противостояние продолжалось на протяжении 30 минут и в конечном итоге все участники охоты остались без добычи.
«Это противостояние было непревзойденным. Я впервые увидел рыбу, посмевшую сразиться со змеёй», - прокомментировал Ганшьям Прасад Бханваре снятый им сюжет.
Со слов путешественника, необычное противостояние продолжалось на протяжении 30 минут и в конечном итоге все участники охоты остались без добычи.
«Это противостояние было непревзойденным. Я впервые увидел рыбу, посмевшую сразиться со змеёй», - прокомментировал Ганшьям Прасад Бханваре снятый им сюжет.
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