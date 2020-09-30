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Бродячий бык напал на старушку и пытавшегося защитить её внука

Бродячий бык напал на старушку и пытавшегося защитить её внука (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 08:06
Сообщество : Животные
Метки: бабушка   бык   видео   внук   животные   индия   люди   нападение   
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Установленная на улице одного из индийских городов камера наблюдения запечатлела неожиданное нападение бездомного быка на бабушку. Внук бросился в сторону 70-летней женщины, но досталось и ему.

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Метки: бабушка   бык   видео   внук   животные   индия   люди   нападение   
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3  комментария
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35k
doker Час назад
Всё таки говядина должна быть в кастрюле, а не бегать по улицам.
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17k
SerGProS 6 минут назад
Вот ведь козел!
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25k
Антон Час назад
С палкой на священное животное? Хана карме индуса
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Alonso

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