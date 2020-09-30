Бродячий бык напал на старушку и пытавшегося защитить её внука

Установленная на улице одного из индийских городов камера наблюдения запечатлела неожиданное нападение бездомного быка на бабушку. Внук бросился в сторону 70-летней женщины, но досталось и ему.
Агрессивное животное удалось отогнать только подоспевшим на помощь очевидцам. 20-летний молодой человек и его бабушка были доставлены в больницу.
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