Щенок не забыл старые обиды

Живущий на территории одного из частных домов гусь долго докучал щенку, кусая и гоняясь за ним. Однако время шло и подросший щенок вспомнил старые обиды.
Прошедшие шесть месяцев расставили всё по своим местам.
Пришло время свести счеты.
Пришло время свести счеты.
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А так один раз урок получил, запомнил и обходит гуся стороной. Ну пока не вырастет :)
или так - я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая...