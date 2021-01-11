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Щенок не забыл старые обиды

Щенок не забыл старые обиды (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 09:08
Сообщество : Животные
Метки: видео   гусь   животные   прикол   птица   собака   тогда и сейчас   щенок   
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Живущий на территории одного из частных домов гусь долго докучал щенку, кусая и гоняясь за ним. Однако время шло и подросший щенок вспомнил старые обиды.

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Метки: видео   гусь   животные   прикол   птица   собака   тогда и сейчас   щенок   
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Мне больше интересно что за хрен спокойно стоит и смотрит как щенка гусь мордует ..........Я бы на месте собаки такое тоже не забыл, вырос и отомстил )
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15k
sanchesS80 Димка Смола/67 37 минут назад
Лучше один раз дать гусю НЕМНОГО потрепать щенка (контролируя конечно чтобы лишнего не случилось), зато потом щенок усвоит урок и не будет подходить к гусю на пушечный выстрел. Если урока такого не будет, то замучаешься следить, щенок будет продолжать лезть. И всё равно рано или поздно попадётся что вас рядом не будет.
А так один раз урок получил, запомнил и обходит гуся стороной. Ну пока не вырастет :)
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21k
Inter 19 минут назад
да это другой гусь, за пол года того уже съели
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−14
Мадагаскар 56 минут назад
Задушит гуся
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9k
lon Час назад
...и мстя моя страшна !!!!
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18k
SerGProS Час назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Anna 2 часа назад
я не злопамятный, отомщу и забуду
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3k
ваня панкин Anna 2 часа назад
я не злопамятный, просто зло сделаю и забуду...
или так - я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая...
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5k
z0_0b ваня панкин Час назад
я не злопамятный, я просто зло
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44k
Albert GER Anna Час назад
Это мы уже знаем)))
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