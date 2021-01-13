В Красноярске лифт чуть не оборвался с пассажирами

Маленький ребёнок и три девушки оказались заперты в оборвавшемся лифте многоэтажки. Кабина пролетела несколько этажей с пассажирами, не реагируя на кнопки. К счастью, в последний момент сработал уловитель.
Во многоэтажке по улице Петра Подзолкова в Красноярске лифт оборвался с четырьмя пассажирами. Девушки зашли в лифт и нажали на кнопки шестого и двадцатого этажей. Кабина сначала поднялась вверх, а потом вдруг принялась падать рывками. Перепугавшись, девушки начали жать на все кнопки подряд, чтобы остановить лифт, однако они не срабатывали.
К счастью, трагедии удалось избежать. Сработали автоматические уловители, и лифт остановился на шестом этаже. Как только двери открылись, девушки с ребёнком выскочили оттуда.
Полное видео
Источник:
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Пришлось?
даже не знаю, что лучше. В свое время предпочел бы пару раз упасть на лифте с нераскрывшимся парашютом, чем очередная сессия :)
У нас тут в 9ти этажке заменили норм лифт на новый(который ставится в 22х минимум), после приезда на этаж еще 17 секунд стоит перед тем как двери открыть. Дисплей модный и музычка которая всех достала
А потом вот такие полеты случаются
хотя напр, неск лет назад, в той же мск в элитном жилом комплексе на берегу москвы реки (названия говорить не буду, но это элитка в районе щукино, прямо около строгинского моста). так вот там падал лифт с людьми и летальным исходом. "элитное" жилье, типа