FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3935 постов • 712 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Красноярске лифт чуть не оборвался с пассажирами

В Красноярске лифт чуть не оборвался с пассажирами (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2021 14:57
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   жить в россии   интересное   красноярск   лифт   происшествие   фото   
1558
1
2

Маленький ребёнок и три девушки оказались заперты в оборвавшемся лифте многоэтажки. Кабина пролетела несколько этажей с пассажирами, не реагируя на кнопки. К счастью, в последний момент сработал уловитель.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: 360подмосковье   Россия   жить в россии   интересное   красноярск   лифт   происшествие   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
KOSTELLO 2 часа назад
К счастью, трагедии пришлось избежать

Пришлось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Профессор Преображенский 6 минут назад
Нефиг допускать перевозки в лифтах всего кроме людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
414
Остап_Бендер_Задунайский 7 минут назад
И всего из-за одного иблана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lovels Travel 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь 9 минут назад
если бы он сел на уловители - хрен бы они так просто из него вышли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир 16 минут назад
Я однажды на видео как увидел, где в китае девку между этажами раздавливает на глазах других людей... так больше в лифт ни ногой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Gayrat Минуту назад
Видео называлось «Обитель зла»? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Полчаса назад
для заголовочников - вся суть в видео 360
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Chern1ka Полчаса назад
Жесть, а кто вообще отвечает за сломанный лифт и его попытку суициднуться вместе с пассажирами?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Raush Полчаса назад
Если лифт новый, то почему не сработала защита от перегруза?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Raush 2 минуты назад
от перекоса, видимо, криво замерил вес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Едигаров 48 минут назад
И как мне теперь спокойно на 24 этаж подниматься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ольга Александр Едигаров 40 минут назад
никак) а можете спросить у лифтеров основные признаки неисправности, в частности - "нарушение посадки" - это когда лифт приезжает и становится либо выше бортика этажа, либо ниже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 Александр Едигаров Полминуты назад
Пешком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
* 50 минут назад
Как-то заголовок написан криво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий Данилов Час назад
Вопрос к тем, кто принял этот дом в эксплуатацию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
EvgeniySAN Час назад
Худшие блин кошмары - падающий лифт, падающий самолёт, нераскрывшийся парашют и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
Mouraviev Konstantin EvgeniySAN 20 минут назад
и сессия :)
даже не знаю, что лучше. В свое время предпочел бы пару раз упасть на лифте с нераскрывшимся парашютом, чем очередная сессия :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
imho Час назад
Прикольный лифт. С кнопочками и отделкой на ура. Как так то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin imho Час назад
Дом недавно сдан, люди делают ремонт, и чтобы не испортить лифт, специально отделан фанерой. Хотя это не спасает((( в доме,где живём с семьёй, даже с фанерой умудрились загадать и поломать лифты так,что стремно ездить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
imho Fara Zolkin Час назад
Понял. Не сталкивался с новым жильем просто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin imho Час назад
Бывает.. это хорошо, когда открываешь для себя что-то новое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
290
imho Fara Zolkin 54 минуты назад
Все по завету дедушки...)

У нас тут в 9ти этажке заменили норм лифт на новый(который ставится в 22х минимум), после приезда на этаж еще 17 секунд стоит перед тем как двери открыть. Дисплей модный и музычка которая всех достала

Все по завету дедушки...) У нас тут в 9ти этажке заменили норм лифт на новый(который ставится в 22х минимум), после приезда на этаж еще 17 секунд стоит перед тем как двери открыть. Дисплей модный и музычка которая всех достала
Все по завету дедушки...) У нас тут в 9ти этажке заменили норм лифт на новый(который ставится в 22х минимум), после приезда на этаж еще 17 секунд стоит перед тем как двери открыть. Дисплей модный и музычка которая всех достала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO Час назад
Думается мне, что женщины могут сказать "спасибо" своим же соседям, которые нещадно перегружают грузовой лифт.
А потом вот такие полеты случаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−100
RUSOFOB99lvl 2 часа назад
Жаль лифт не упал, был бы хороший видос для АД'ok
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
14k
ВОВЧЕГ RUSOFOB99lvl Час назад
Дебил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
nekhoroshiy RUSOFOB99lvl Час назад
Вам пора лечиться электричеством, любезный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov RUSOFOB99lvl Час назад
ну только если в этом лифте в этот момент будешь находиться ты:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Fara Zolkin Дмитрий Час назад
Попади он сам в такую ситуацию, небось наложил бы столько кирпичей, что воняло бы на весь дом. И ведь там был ребёнок с мамой, ужас...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей RUSOFOB99lvl 52 минуты назад
Жаль, что твой батя презиками не пользовался!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−76
Племянник Путина 2 часа назад
защитные мантры написанные на стенах помогли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом Племянник Путина Час назад
там написано жми на всё подряд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
wr2x2 2 часа назад
во всех домах есть уловитель? или они ставятся при условии какой-то этажности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Georgy Aleksandrov wr2x2 Час назад
вроде обязательное условие в лифтах во всех современных домах.
хотя напр, неск лет назад, в той же мск в элитном жилом комплексе на берегу москвы реки (названия говорить не буду, но это элитка в районе щукино, прямо около строгинского моста). так вот там падал лифт с людьми и летальным исходом. "элитное" жилье, типа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр wr2x2 Час назад
По требованию ТБ во всех лифтах они должны быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
Дмитрий Круглов wr2x2 Час назад
По проекту во всех, но по проекту и падать лифт не должен был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
908
rustemmedved wr2x2 37 минут назад
ни разу не спец. У нас во дворах лифты стояли с сеточкой, ну знаете такие, где дверки книжечкой открывались, а мы жители хрущевок, нам такие прелести в диковинку и страшновато было ездить на этих коробках в клетках. Вот взрослые и объяснили что к чему. Так вот, там механизм виден был.Насколько я помню, там механические уловители, если лифт резко полетел вниз, там кулачки расходятся и блокируют кабину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Чиновник оконфузился в прямом эфире Чиновник оконфузился в прямом эфире Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Подъездная (и не только) романтика Подъездная (и не только) романтика Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе Впихнуть невпихуемое: 25 примеров жадности в природе Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме Посетитель автомойки чуть не утонул в смотровой яме
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84180



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в розетках США 110 Вольт?
3
228
Почему в розетках США 110 Вольт?
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
2
43
Какая изобретательная девочка... За два дня кровать сломала
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
14
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
25
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#сша#прикол#в мире#аварии#СССР#дети#быт#автомир#забавно
#фото#животные#интересное#дтп#позитив#Разное#память#картинки#абсурд#зима
#интересно#факты#Россия#природа#приколы#история#авария дня#Трамп#автомобили#истории

На что жалуетесь?

Вернуться