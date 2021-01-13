В Красноярске лифт чуть не оборвался с пассажирами

Во многоэтажке по улице Петра Подзолкова в Красноярске лифт оборвался с четырьмя пассажирами. Девушки зашли в лифт и нажали на кнопки шестого и двадцатого этажей. Кабина сначала поднялась вверх, а потом вдруг принялась падать рывками. Перепугавшись, девушки начали жать на все кнопки подряд, чтобы остановить лифт, однако они не срабатывали.