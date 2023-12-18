На Алтае река Чемал разлилась в мороз и затопила участки местных жителей

В администрации отметили, что это дорого (250 тысяч рублей) и не безопасно, сообщает Mash. Вместо этого рядом с поймой установили заградительные валы. Местные жители боятся, что река снесёт мост. Введён режим повышенной готовности.

Владелица участка обращалась в прокуратуру. Там предложили насыпать в огороде песка.

Глава Чемальского района Айдар Елеков заявил, что русло будут чистить экскаваторами.