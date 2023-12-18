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На Алтае река Чемал разлилась в мороз и затопила участки местных жителей

На Алтае река Чемал разлилась в мороз и затопила участки местных жителей

Автор:
18 декабря 2023 19:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   алтай   интересное   разлилась река   река   фото   чемал   
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Сейчас на Алтае стоит мороз -20. Из-за наледи река Чемал вышла из берегов и превратила жилые участки в каток и ледяное месиво.

Жительница посёлка Чемал, который стоит на реке Чемал сняла видео и опубликовала его в социальных сетях. На видео женщина рассказала, что река разлилась из-за наледи. На ней образовалась шуга (скопление рыхлого твёрдого льда) и затопила двор Анастасии. Раньше в таких случаях лёд убирали трактором, но сейчас это делать отказались.

В администрации отметили, что это дорого (250 тысяч рублей) и не безопасно, сообщает Mash. Вместо этого рядом с поймой установили заградительные валы. Местные жители боятся, что река снесёт мост. Введён режим повышенной готовности.

Владелица участка обращалась в прокуратуру. Там предложили насыпать в огороде песка.

Глава Чемальского района Айдар Елеков заявил, что русло будут чистить экскаваторами.

Комиссией по ЧС принято решение произвести работы по очистке русла двумя экскаваторами, при необходимости привлечь технику дополнительно. Для защиты жилых домов произвести отсыпку земельных валов. Рассматривается вопрос по эвакуации жителей и месту их временного пребывания.


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Метки: Россия   алтай   интересное   разлилась река   река   фото   чемал   
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