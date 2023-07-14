В Красноярске 6-летний мальчик прострелил девочке ногу из пневматики

В Советском районе Красноярска подросток принёс на детскую площадку пневматический пистолет и дал его шестилетнему мальчику. Тот случайно прострелил маленькой девочке ногу, а подросток даже не попытался помочь.
Пистолет на детскую площадку принёс 13-летний подросток – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Мальчик хотел выстрелить в игрушку в песочнице, но попал в ногу 7-летней девочке. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба полиции.
Однако, у мамы девочки есть другая версия. Она рассказала в разговоре с порталом "360", что подросток целился в детей. По словам матери, когда девочку ранили, она была дома.
На лавочке сидел подросток, у которого в рюкзаке был этот пистолет, он с ним маячил, прицеливался в другую девочку, потом, вроде как, дал шестилетнему мальчику подержать. Во второй раз, когда тот подбежал, пистолет уже был с пульками. То есть он у него взял этот пистолет, и не было попыток, как говорят, его отобрать.
Этот подросток сидел дальше на лавочке и наблюдал за происходящим. Не принимал участия для предотвращения. Он знал об опасности оружия, как я понимаю, раз он его купил для чего-то.
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Скорую помощь девочке вызвали соседи. Подросток — владелец пистолета, по ее словам, вообще отказывался связываться с родителями и дерзил ее мужу, когда тот пытался поговорить. Родители шестилетнего мальчика сразу же связались с матерью пострадавшей.
В полиции пояснили, что пистолет подросток купил в одном их интернет-магазинов. Данные изделия не запрещены к продаже, уточняет РИА Новости.
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