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В Красноярске 6-летний мальчик прострелил девочке ногу из пневматики

В Красноярске 6-летний мальчик прострелил девочке ногу из пневматики

Автор:
14 июля 2023 13:40
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Оружие   Россия   ЧП   дети   интересное   красноярск   подросток   фото   
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В Советском районе Красноярска подросток принёс на детскую площадку пневматический пистолет и дал его шестилетнему мальчику. Тот случайно прострелил маленькой девочке ногу, а подросток даже не попытался помочь.

Пистолет на детскую площадку принёс 13-летний подросток – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Мальчик хотел выстрелить в игрушку в песочнице, но попал в ногу 7-летней девочке. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба полиции.

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Однако, у мамы девочки есть другая версия. Она рассказала в разговоре с порталом "360", что подросток целился в детей. По словам матери, когда девочку ранили, она была дома.

На лавочке сидел подросток, у которого в рюкзаке был этот пистолет, он с ним маячил, прицеливался в другую девочку, потом, вроде как, дал шестилетнему мальчику подержать. Во второй раз, когда тот подбежал, пистолет уже был с пульками. То есть он у него взял этот пистолет, и не было попыток, как говорят, его отобрать.

Этот подросток сидел дальше на лавочке и наблюдал за происходящим. Не принимал участия для предотвращения. Он знал об опасности оружия, как я понимаю, раз он его купил для чего-то.

Скорую помощь девочке вызвали соседи. Подросток — владелец пистолета, по ее словам, вообще отказывался связываться с родителями и дерзил ее мужу, когда тот пытался поговорить. Родители шестилетнего мальчика сразу же связались с матерью пострадавшей.

В полиции пояснили, что пистолет подросток купил в одном их интернет-магазинов. Данные изделия не запрещены к продаже, уточняет РИА Новости.


Источник:

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Метки: Оружие   Россия   ЧП   дети   интересное   красноярск   подросток   фото   
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12  комментариев
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11k
ScorpionDS Час назад
"Подросток владелец пистолета, по ее словам, вообще отказывался связываться с родителями и дерзил ее мужу, когда тот пытался поговорить." - когда-то можно было дать подзатыльник, за ухо потягать или ремня ...
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1k
ruslan d 2 минуты назад
сколько мы в детстве этими пульками получали ... больно конечно , но все будет хорошо )))
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
а чего подросток-владелец пистолета? С него какой спрос по закону? Стрелял то другой человек. На его родителей в суд и подавать.
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3k
WisImp Час назад
В детстве пневматикой стреляли по разным целям и в друг друга иногда. Больше мелкого синяка ничего не оставалось. А тут аж прострелил ногу...

Пацана не защишаю, скорее осуждаю репортёра.
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429
Knives22 WisImp 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
ни в коей мере не оправдываю упыря, но прострелить ногу из магазинной пневматики невозможно..
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429
Knives22 Snork Snorkoff Час назад
А можете себе в ногу выстрелить и заснять?
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