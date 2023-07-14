В Красноярске 6-летний мальчик прострелил девочке ногу из пневматики

Пистолет на детскую площадку принёс 13-летний подросток – он решил пострелять по банкам. На улице его знакомый шестилетний мальчик попросил пистолет пострелять. Мальчик хотел выстрелить в игрушку в песочнице, но попал в ногу 7-летней девочке. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, сейчас она отпущена на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба полиции.

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Однако, у мамы девочки есть другая версия. Она рассказала в разговоре с порталом "360", что подросток целился в детей. По словам матери, когда девочку ранили, она была дома.