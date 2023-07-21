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"Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить русскую пациентку

"Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить русскую пациентку

Автор:
21 июля 2023 15:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Автомат   Кишинёв   Россия   врач   интересное   молдавия   русский язык   фото   
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Пациентка пришла к врачу-отоларингологу и поздоровалась с ним по-русски, он же ответил на румынском.

В Республиканской клинической больнице Кишинева работает врач-отоларинголог, который не очень любит русских. Пациентка зашла в кабинет и поздоровалась с врачом по-русски. В ответ врач отвечает на румынском языке. Врачу не понравилось, что женщина говорит на русском языке.

Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю "Buna ziua", а вы мне "здравствуйте". Хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу.

Женщина попыталась объяснить ему, что родилась в Молдове.

Ролик разлетелся по сети. В РКБ уже принесли извинения.

"От имени руководства и всего персонала Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги приносим извинения пациенту и заверяем, что примем необходимые меры для недопущения таких случаев", - сказано в заявлении медучреждения.

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Метки: Автомат   Кишинёв   Россия   врач   интересное   молдавия   русский язык   фото   
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25  комментариев
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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1k
Сложные Щи 5 минут назад
Это не врач. И не доктор.
Это тварина в докторском халате и с врачебной лицензией. Не более.
Равно, как и то, что не всякая самка с детьми может быть МАМОЙ.
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3k
Pioner76 24 минуты назад
Еще одни херои за спиной янки.
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55k
zloykoyot Полчаса назад
Это чмо уже обосралось и отмазывается во всю.
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5k
Атомный Крот 38 минут назад
Поздоровался, то ладно, а вот заявление о том, что он "русских не оперирует" - это уже уголовная статья должна быть. Даже вне зависимости от клятвы Гиппократа.

Так-то даже немцы в войну советских солдат в плен в т.ч. и оказанием медицинской помощи "по всем правилам искусства" завлекали.

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54k
dima423 49 минут назад
тварь расистская
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36k
russger 50 минут назад
Ну а какого вы от цыган хотели?
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961
max20 53 минуты назад
Ухогорлонос распетушился.
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
нацик а не доктор.
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3k
poбт Час назад
а он сам не хочет поехать в румынию уж если на то пошло
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3k
Lexx Час назад
Хочется этого недорумына, полить бензином и поджечь. Его сраная Румыния как всегда была в жопе, так и дальше будет, на четвёртых ролях.
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23k
ЦСКА Час назад
Отоларинголог....
Бедная тетка! Эти полупидоры-полуцыгане, в Москве на мойках работают и халтурят!
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1k
Misanthrop Час назад
Интересно, кто снимал, с чего это вдруг начал снимать?!
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5k
Евгений Д Час назад
Отмудохать этого молдавского румына
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29k
Ваня 2 часа назад
хватит улыбаться и делать вид, что это все так себе частности, это уже открытая русофобия взращенная за 30 лет, после распада союза, это тотальная война против русских...
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15k
Shtoppi 2 часа назад
<<Молдавские власти культивируют ненависть и нацизм - экс-премьер>>
Подробнее:
https://eadaily.com/ru/news/2023/07/21/moldavskie-vlasti-kultiviruyut-nenavist-i-nacizm-eks-premerhttps://eadaily.com/ru/news/2023/07/21/moldavskie-vlasti-kultiviruyut-nenavist-i-nacizm-eks-premer
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241
dm.star2011 2 часа назад
идиот. но таких везде хватает.
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Тот самый случай когда вместо мозгов ...
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