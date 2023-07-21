"Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить русскую пациентку

Пациентка пришла к врачу-отоларингологу и поздоровалась с ним по-русски, он же ответил на румынском.
В Республиканской клинической больнице Кишинева работает врач-отоларинголог, который не очень любит русских. Пациентка зашла в кабинет и поздоровалась с врачом по-русски. В ответ врач отвечает на румынском языке. Врачу не понравилось, что женщина говорит на русском языке.
Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю "Buna ziua", а вы мне "здравствуйте". Хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу.
Женщина попыталась объяснить ему, что родилась в Молдове.
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Ролик разлетелся по сети. В РКБ уже принесли извинения.
"От имени руководства и всего персонала Республиканской клинической больницы им. Тимофея Мошняги приносим извинения пациенту и заверяем, что примем необходимые меры для недопущения таких случаев", - сказано в заявлении медучреждения.
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Это тварина в докторском халате и с врачебной лицензией. Не более.
Равно, как и то, что не всякая самка с детьми может быть МАМОЙ.
Так-то даже немцы в войну советских солдат в плен в т.ч. и оказанием медицинской помощи "по всем правилам искусства" завлекали.
собственно самый главный русофоб был... Ленин со своей борьбой "с великорусским шовинизмом" и дроблением на нацреспублики
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https://eadaily.com/ru/news/2023/07/21/moldavskie-vlasti-kultiviruyut-nenavist-i-nacizm-eks-premerhttps://eadaily.com/ru/news/2023/07/21/moldavskie-vlasti-kultiviruyut-nenavist-i-nacizm-eks-premer