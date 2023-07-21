"Хочется вытащить автомат": в Кишинёве врач отказался лечить русскую пациентку

В Республиканской клинической больнице Кишинева работает врач-отоларинголог, который не очень любит русских. Пациентка зашла в кабинет и поздоровалась с врачом по-русски. В ответ врач отвечает на румынском языке. Врачу не понравилось, что женщина говорит на русском языке.

Вы меня оскорбляете сразу же. Я захожу и говорю "Buna ziua", а вы мне "здравствуйте". Хочется вытащить "Калашников" и расстрелять вас, потому что вы для меня враг сразу.

Женщина попыталась объяснить ему, что родилась в Молдове.