"Бухая в ноль": Земфира заплетающимся языком выступила с антивоенной речью

Земфира привела в недоумение и возмутила поклонников, выступив на концерте в Гааге. На кадрах певица стоит на сцене и невнятно пытается рассказать об Украине, как там всё плохо, об отключениях света и «как там все это будет зимой».

«Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жесткая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира», - заявила Земфира.