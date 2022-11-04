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"Бухая в ноль": Земфира заплетающимся языком выступила с антивоенной речью

"Бухая в ноль": Земфира заплетающимся языком выступила с антивоенной речью

Автор:
04 ноября 2022 12:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Земфира   Россия   выступление   гаага   интересное   пьяная   фото   шоу бизнес   
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Земфира продолжает колесить по Европе, поливая при этом грязью Россию. На этот раз она выступила с концертом в Гааге, где двинула антивоенную речь. Вот только посетители концерта заподозрили певицу в пьянстве, ведь её голос звучал не так чётко, как обычно.

Земфира привела в недоумение и возмутила поклонников, выступив на концерте в Гааге. На кадрах певица стоит на сцене и невнятно пытается рассказать об Украине, как там всё плохо, об отключениях света и «как там все это будет зимой».

«Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жесткая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира», - заявила Земфира.

Посетители концерта набросились на Земфиру с критикой.

«Кто-то явно не умеет опохмеляться»

«Бухая в хламину»

«Модный голос в узких кругах, с придыханием»

Кстати, стало известно, что билеты на концерты Земфиры в Европе значительно дешевле, чем в России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земфира   Россия   выступление   гаага   интересное   пьяная   фото   шоу бизнес   
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29  комментариев
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14k
K7OO 6 часов назад
Лично мне наплевать, бухал генерал Власов, кололся или вел трезвый образ жизни. Для меня он просто предатель и мразь, а все остальное его личные проблемы. С нынешними иудами все ровно то же самое. Не надо размывать их гнилую суть, а то так и до оправдания недалеко - типа, чего только спьяну не наплетешь, водка всему виной и все такое.
И хватит уже очевидно антироссийские действия называть "антивоенными". Зачем подыгрывать пропаганде врага?
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329
adssaf afasffdsga 23 минуты назад
А когда-то я слушал треки и рассказывал, что Земфира это не попса, а рок. Но нет. Попса. И не в музыке, а в голове.
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3k
cnob7 Полчаса назад
е.б.у.ч.а.я. б.л.я.д.ь
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832
Антошка 41 минуту назад
Фото Зэмфыры без грима:
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3k
Трям 49 минут назад
У нее жена - литвинова, ясен пень забухала от такого )))
Черножопая трибад-буч
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6k
Том Сойер 4 часа назад
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4k
Frank Borman 4 часа назад
Так это же Нидерланды, там травку люди с удовольствием курят. А может, Земфира Земфировская была обдолбана в хлам?
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16k
Александр Сучков 5 часов назад
Очень хотелось бы увидеть и услышать, как она следующую песенку хотела исполнить))) В конце видео в посте она стартует, что бы спеть....
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387k
Алексей 5 часов назад
главное обратно не пускать.пусть воняет там.по кую, абсолютно
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7k
ишты 5 часов назад
Сдается мне, что "Украина обесточена, нет ни света, ни электричества" - это одно и то же понятие, просто повторенное трижды... Как протрезвеет, надо бы ей букварь почитать.
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6k
Алекс Крайчек 6 часов назад
"Для Гааги" (с)
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49k
dima423 6 часов назад
хочется сходить на ее концерт и заорать там РОссия вперед! Только победа!! Путин чемпион!!!))) а потом дать пи*ды всем кто чето тявкнет против)))
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11k
Андрей А 6 часов назад
"прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя" -это она про США или Европу??
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45k
Андрей 6 часов назад
НАТО развязало войну с Росией. Земфира живёт и зарабатывает деньги в странах НАТО. И ей постоянно об этом напоминают и требуют постоянного осуждения России и нашей армии. Тонька-пулемётчица расстреливала наших пленных будучи бухая. Земфира тоже на свои концерты выкатывается на сцену ужратой в слюни. Бухой ей легче срать на Родину. Имея и без того ушатанную нервную систему, Земфира усугубляет положение занятой ей позицией и алкогодем с психотропами. Всё может однажды плачевно закончиться.
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91k
sapér Vodička 6 часов назад
кого-то ждет вокзал,
кого-то ждут домой,
ее никто не ждет,
не хочет ее тело!
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25k
albedo 6 часов назад
Где эта "девушка" была в период 2014-2022 год?
Когда Крым на ТРИ месяца был без электричества.
Да, и курить ей тоже пора бросать - идет по неверному пути Пугачевой.
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9k
Shtoppi 6 часов назад
Там не только алкоголь может быть, а кое что и позаборитей, надо же как-то гастрольные темпы и нагрузки переносить и только алкашкой тут явно не обходится.
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16k
Поручик 6 часов назад
Может, "недоброжелатели", конечно, гонят, но проходила по инетам инфа, что Зяма не бухает, а вовсе даже балуется "хмурым"...
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8k
Борис Карабанов 6 часов назад
1.Но нам-то, ведь, это совершенно не интересно?!
2.Кому она ТАМ нужна?
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44k
Максим Т. 6 часов назад
Она еще не п...нулась с лондонского моста? Жаль.
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14k
Алан★Z★ 7 часов назад
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