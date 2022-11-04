"Бухая в ноль": Земфира заплетающимся языком выступила с антивоенной речью

Земфира продолжает колесить по Европе, поливая при этом грязью Россию. На этот раз она выступила с концертом в Гааге, где двинула антивоенную речь. Вот только посетители концерта заподозрили певицу в пьянстве, ведь её голос звучал не так чётко, как обычно.
Земфира привела в недоумение и возмутила поклонников, выступив на концерте в Гааге. На кадрах певица стоит на сцене и невнятно пытается рассказать об Украине, как там всё плохо, об отключениях света и «как там все это будет зимой».
«Прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная и жесткая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира», - заявила Земфира.
Посетители концерта набросились на Земфиру с критикой.
«Кто-то явно не умеет опохмеляться»
«Бухая в хламину»
«Модный голос в узких кругах, с придыханием»
Кстати, стало известно, что билеты на концерты Земфиры в Европе значительно дешевле, чем в России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И хватит уже очевидно антироссийские действия называть "антивоенными". Зачем подыгрывать пропаганде врага?
Черножопая трибад-буч
кого-то ждут домой,
ее никто не ждет,
не хочет ее тело!
Когда Крым на ТРИ месяца был без электричества.
Да, и курить ей тоже пора бросать - идет по неверному пути Пугачевой.
2.Кому она ТАМ нужна?