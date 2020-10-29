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Хоббит: Дорога ярости

Хоббит: Дорога ярости (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 11:23
Сообщество : Кино
Метки: Безумный Макс   видео   кино   прикол   трейлер   фильм   хоббит   юмор   
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Умелец сделал забавный трейлер несуществующего фильма, в котором совместил героев из двух совершенно непохожих друг на друга киновселенных: «Хоббит» и «Безумный Макс». Автор использовал в трейлере кадры из приключенческих фильмов «Хоббит» режиссера Питера Джексона и боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера.

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Метки: Безумный Макс   видео   кино   прикол   трейлер   фильм   хоббит   юмор   
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Грустный Кот 2 секунды назад
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Mr.Adamson

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