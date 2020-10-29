Хоббит: Дорога ярости

"Идея пришла давно, года четыре назад. Руки не доходили. Но в этом году, как и у многих, все планы полетели в Вальгаллу, плюс совершенно выгорел на работе. Захотелось сделать какую-нибудь веселуху, чтобы развеяться. И вроде вышло)"