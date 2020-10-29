Хоббит: Дорога ярости

Умелец сделал забавный трейлер несуществующего фильма, в котором совместил героев из двух совершенно непохожих друг на друга киновселенных: «Хоббит» и «Безумный Макс». Автор использовал в трейлере кадры из приключенческих фильмов «Хоббит» режиссера Питера Джексона и боевика «Безумный Макс: Дорога ярости» режиссера Джорджа Миллера.
Пишет автор Alex Skor:
"Идея пришла давно, года четыре назад. Руки не доходили. Но в этом году, как и у многих, все планы полетели в Вальгаллу, плюс совершенно выгорел на работе. Захотелось сделать какую-нибудь веселуху, чтобы развеяться. И вроде вышло)"
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