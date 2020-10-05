FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4231 пост • 603 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска»

Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 13:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 90-е   видео   знаменитости   кино   кинопробы   кэмерон диаз   маска   фильм   
1587
1
1
Голливудская актриса и модель Кэмерон Диаз прославилась после фильма «Маска», который вышел на экраны в 1994 году. У режиссера картины тогда было немало сомнений по поводу ее кандидатуры и девушку утвердили на роль всего за неделю до съемок. Предлагаю вам увидеть нарезку кадров с молодой актрисой во время проб в фильм «Маска».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 90-е   видео   знаменитости   кино   кинопробы   кэмерон диаз   маска   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
jonnyD 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Trilik Полминуты назад
Молодая? Да. Неопытная...? Как раз таки опыта у неё "по горло". И этим опытом она очень хорошо пользуется на видео: взгляд, жесты, положение рук, мимика. Супер!!!
Тем более в сети есть много роликов, где она этот опыт получает.

-"...Машенька учится?..."
-"...Нет, Машенька уже умеет!...", "КВН"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
855
12 17 минут назад
Похоже как у Вудмана кастинг.... Еще немного и понеслось бы... Я думаю что Кэмерон так роль и получила....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187k
Северное сияние 24 минуты назад
Ну, очень хорошенькая. Прям куколка и очаровашка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася Час назад
Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
dima423 Час назад
да тогда она была офигенная)) но почему то ка кто быстро постарела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев dima423 46 минут назад
Как раз Камерон Диаз очень долго не старела, погляди ее фото в 30, в 35, сравни с другими бабами в ее возрасте. Конечно, когда ей под полтос сейчас, она не выглядит 20-летней. Но сравни с другими опять же под полтос - там старухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
harlamov dima423 6 минут назад
Как и все мы, бро
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg Час назад
Хорошенькая была.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
frolov Час назад
Граздо интереснее её другие пробы, где она тоже молодая и неопытная. Но немного в другом наряде))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 frolov 47 минут назад
А ссылку можно? Друг просит))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
american_buldog 2 часа назад
ну, дебтировала и начала прославляться она не в жанре комедии. здесь она набрала чуть веса и действительно стала хороша, как никогда до этого и никогда после этого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Vacony 2 часа назад
офигенно !
Особенно момент - 22-24 сек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AGM 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Почувствуй себя старым: ностальгия по прекрасным зарубежным фильмам 80-х и 90-х годов Почувствуй себя старым: ностальгия по прекрасным зарубежным фильмам 80-х и 90-х годов Как Леонардо Ди Каприо включает свое актерское мастерство вместе с камерой Как Леонардо Ди Каприо включает свое актерское мастерство вместе с камерой Как Киану Ривз тренировался в стрельбе для съемок в «Джоне Уике» Как Киану Ривз тренировался в стрельбе для съемок в «Джоне Уике» Кадры из «Маски» с Джимом Керри смонтировали так, чтобы фильм стал похож на ужасы Кадры из «Маски» с Джимом Керри смонтировали так, чтобы фильм стал похож на ужасы Как 52-летняя Холли Берри готовилась к серьёзным перестрелкам для нового «Джона Уика» Как 52-летняя Холли Берри готовилась к серьёзным перестрелкам для нового «Джона Уика»
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

437085



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
0
104
Российский браконьер выловил в реке крокодила, но не растерялся и попытался его разделать
РЖД показали новый увеличенный плацкарт
0
103
РЖД показали новый увеличенный плацкарт
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
ТОП 5 смешных госзакупок
0
5
ТОП 5 смешных госзакупок
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#кино#в мире#авария#архитектура#позитив#фотографии#Instagram
#факты#юмор#природа#картинки#россия#авто авария#дтп#путешествия#на различный вкус#знаменитости
#история#животные#интересное#прикольные#СССР#актеры#настроение#смешные#90-е#зоопарк

На что жалуетесь?

Вернуться