Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска»

Голливудская актриса и модель Кэмерон Диаз прославилась после фильма «Маска», который вышел на экраны в 1994 году. У режиссера картины тогда было немало сомнений по поводу ее кандидатуры и девушку утвердили на роль всего за неделю до съемок. Предлагаю вам увидеть нарезку кадров с молодой актрисой во время проб в фильм «Маска».
Естественная красота и обаяние!
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Метки: 90-е видео знаменитости кино кинопробы кэмерон диаз маска фильм
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Тем более в сети есть много роликов, где она этот опыт получает.
-"...Машенька учится?..."
-"...Нет, Машенька уже умеет!...", "КВН"
Особенно момент - 22-24 сек.