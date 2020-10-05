Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом

Недалеко от города Ондалснес, Норвегия, молодые люди заметили компанию мужчин на крыше движущегося поезда. Присмотревшись они узнали в одном из "зацеперов" голливудского актера Тома Круза. Круз увидел снимавших его людей и помахал им.

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