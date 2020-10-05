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Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом

Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 08:44
Сообщество : Кино
Метки: Миссия невыполнима   видео   знаменитости   кино   круз   норвегия   поезд   прикол   том круз   
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Недалеко от города Ондалснес, Норвегия, молодые люди заметили компанию мужчин на крыше движущегося поезда. Присмотревшись они узнали в одном из "зацеперов" голливудского актера Тома Круза. Круз увидел снимавших его людей и помахал им.

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Метки: Миссия невыполнима   видео   знаменитости   кино   круз   норвегия   поезд   прикол   том круз   
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Андрей Александрович Час назад
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187k
Северное сияние 48 минут назад
Неожиданная встреча норвежцев с Томом Крузом
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