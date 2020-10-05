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Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни

Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: видео   кино   прикол   совпадение   фильм   юмор   
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В Новосибирске пассажиром такси был замечен мужчина, который своим поведением очень напоминал таксиста из фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым. Автор видео не удержался и задал таксисту хорошо знакомый поклонникам фильма вопрос.

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Метки: видео   кино   прикол   совпадение   фильм   юмор   
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3  комментария
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котегRUS Час назад
Только вчера, сделал для себя открытие, что временно проживаю в доме, где снимался эпизод в фильме С.Бодрова «Сестры»
Только вчера, сделал для себя открытие, что временно проживаю в доме, где снимался эпизод в фильме С.Бодрова «Сестры»
Только вчера, сделал для себя открытие, что временно проживаю в доме, где снимался эпизод в фильме С.Бодрова «Сестры»
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49
Мистер Фикс 41 минуту назад
Конечно, актер, а таксует для души
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For Login Час назад
Да таких таксистов полный город) Но ролик забавный. Правда чувак больно не уверенный)
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