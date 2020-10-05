Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни

В Новосибирске пассажиром такси был замечен мужчина, который своим поведением очень напоминал таксиста из фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым. Автор видео не удержался и задал таксисту хорошо знакомый поклонникам фильма вопрос.
"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины... Парадокс."
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Если бы в мире Гарри Поттера волшебные палочки заменили огнестрельным оружием
- Если бы Генри Кавилл был компьютерным мастером в провинциальном городе
- Как в большинстве фильмов снимают постельные сцены
- Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех
- Трейлер к нигерийскому фильму "B14"
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...