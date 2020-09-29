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Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех

Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Болливуд   видео   голливуд   индия   кино   прикол   фильм   юмор   
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Индийский кинематограф довольно часто заимствует идеи из мирового кино. За основу берется та или иная сцена из известного фильма, а затем индийские умельцы пытаются переделать её до неузнаваемости. Из-за нехватки бюджета и необходимых навыков порой получается очень смешно.

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Метки: Болливуд   видео   голливуд   индия   кино   прикол   фильм   юмор   
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6  комментариев
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18k
Слепой Пью Час назад
Испортились индюковские фильмы - танцев и песен стало меньше...
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6k
Андрей А 39 минут назад
Просто в Индии законы физики не действуют
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9k
Джон Уик 55 минут назад
Люблю я эти индийские подборки.
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633
Константин Час назад
не, ну у индусов позабористей, спору нет))
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4k
Станислав Константин Полчаса назад
главное чтоб нашему кинематографу не "отсыпали" =)))
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Ден Час назад
Все ровно лучше чем рос кино. У индусов все как то по доброму наивно, и весело
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Alonso

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