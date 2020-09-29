Голливуд, подвинься: когда индийский кинематограф пытается переплюнуть всех

Индийский кинематограф довольно часто заимствует идеи из мирового кино. За основу берется та или иная сцена из известного фильма, а затем индийские умельцы пытаются переделать её до неузнаваемости. Из-за нехватки бюджета и необходимых навыков порой получается очень смешно.
Собственные законы физики, танцы и странный сюжет!
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