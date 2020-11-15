Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в НовосибирскеТранспортный самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска.
Борт только-только набрал 300 метров, не успели даже закрылки убрать, как командир...