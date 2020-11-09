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Авария дня. В Ростове водитель без прав устроил массовое ДТП

Авария дня. В Ростове водитель без прав устроил массовое ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 11:54
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
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На улице Портовой в Ростове-на-Дону 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Opel Corsa. После чего от удара «пятерку» отбросило на два припаркованных автомобиля: BMW и Kia.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   
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11  комментариев
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907
Pavel 2 часа назад
А ещё позже выяснится что ему теперь продовать себя на запчасти что расплатиться
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Леший 52 минуты назад
На дороге, вообще, опасаюсь жигулей!
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17k
Аня Час назад
Как этот дятел умудрился не пострадать, учитывая то, во что превратилась его машина?
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1k
Алексей Matr Аня 54 минуты назад
Дуракам везёт
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17k
Аня Алексей Matr 42 минуты назад
У нас на Портовой постоянно ДТП случаются, недавно газель перевернулась на этой улице и убила женщину с ребенком. А потому что культура вождения на нуле.
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