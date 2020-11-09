На улице Портовой в Ростове-на-Дону 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Opel Corsa. После чего от удара «пятерку» отбросило на два припаркованных автомобиля: BMW и Kia.
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Позже выяснилось, что водитель ВАЗа не имеет водительских прав
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