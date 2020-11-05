На пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Илимской водитель скутера проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. От удара наездник пролетел больше десятка метров.
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Присутствует ненормативная лексика!
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P.S.: Искренне жаль водителя автомобиля.
А жаль..
Кто же водителю тойоты ремонт будет оплачивать? 100% у этого мудилы двухколесного ни страховки, ни документов.
А так вылечится и есть с кого спросить)
«За то автомобилисты потом из-за них СИДЯТ и ПЛАТЯТ компенсации, хотя ни в чем НЕ были виноваты.»
Я должен НЕ РУГАТЬ людей которые своими действиями доводят до ТЮРЬМЫ и до СУМЫ НЕВИНОВНЫХ?
А в первом посте я не писал, не ругайте сильно, то есть, ругайте, но не сильно и обосновал причину.
Алекс такой Алекс, поставь минус и иди с миром, мой пост рассчитан на людей средних умственных способностей и выше. Ты в эту категорию не входишь.
п.с. невиновные и сидит, судья такой, ты не виноват но я тебя посажу, так требует Алекс с фишек
Другого собственно я от тебя и не ожидал. Когда у таких, как ты заканчиваются аргументы вы становитесь такие забавные :))) Беситесь, угрожаете, пытаетесь «съехать с темы» - «я не это имел ввиду, я ничего не писал» :))) Ведете себя, как дети в детском саду :)
Короче, слив засчитан ;)
P.S. Похоже автомобиля у тебя нет ;)
И опять же, ты уже придумал угрозу, которой нет.
Ты странный.
п.с. у меня есть машина и два мотоцикла, а так же мозг, которым думаю, в отличии от некоторых.