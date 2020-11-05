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Авария дня. Безмозглый водитель скутера

Авария дня. Безмозглый водитель скутера (7 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   хруст   
4090
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На пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Илимской водитель скутера проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. От удара наездник пролетел больше десятка метров.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   на красный   хруст   
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64  комментария
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10k
ЕвгенийДончак 20 часов назад
Неплохо так похрустел.
Живой пока-что, значит будет оплачивать последствия ДТП виновником которого он является.

P.S.: Искренне жаль водителя автомобиля.
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24k
Aqueronte Час назад
Как этот дебил вообще до конца сезона дожил с такой ездой?
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1k
Vaskon 3 часа назад
Странное чувство, когда вроде кто-то пострадал и должно быть жаль его, а всё равно желаешь ему ещё немножко пострадать.
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2k
Hagalaz 7 часов назад
Испортил хайлендер, гандон...
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4k
Chukcha_pisatel 9 часов назад
А были бы мозги, было бы сотрясение...
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2k
Константин 10 часов назад
Меня всегда поражали эти дибилы на скутерах,электро самокатах,велосипедисты,те которые едут по дороге наравне с автомобилями,но при этом они заявляют что "я же не на машине,светофор не для меня".А то,что они обязаны соблюдать те же ПДД,они не знают да и не хотят знать!!!
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108
Кондратий Собакин 10 часов назад
Тойтоту жалко. Хорошая машинка. Она ни в чем не виновата. А ее вот так, безжалостно. Здоровья ей и успешно залечить раны.
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1k
Яков 11 часов назад
можно поздравить скутериста - Тойоту купил!
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3k
Woldemar 12 часов назад
Авария дня. Безмозглый водитель скутера
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733
Андрей Лобанов 12 часов назад
Скутерист жив, его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

А жаль..
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11k
Toxictofa Андрей Лобанов 10 часов назад
Нормально!
Кто же водителю тойоты ремонт будет оплачивать? 100% у этого мудилы двухколесного ни страховки, ни документов.
А так вылечится и есть с кого спросить)
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9k
Seledochnik 13 часов назад
Хорошо, что люди не пострадали
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578
Владимир 15 часов назад
Почему хруст не дождался грузовика?
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11k
Toxictofa Владимир 10 часов назад
Наверное долго ждать было, а он сильно торопился)))
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7k
Александр 15 часов назад
Не ругайте сильно скутеристов, они чаще всего только сами калечатся, в отличии от автомобилистов.
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238
Alex122 Александр 11 часов назад
Это похоже тебе непонятно. Я выделю тебе капсом основной посыл:
«За то автомобилисты потом из-за них СИДЯТ и ПЛАТЯТ компенсации, хотя ни в чем НЕ были виноваты.»
Я должен НЕ РУГАТЬ людей которые своими действиями доводят до ТЮРЬМЫ и до СУМЫ НЕВИНОВНЫХ?
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7k
Александр Alex122 10 часов назад
А я разве оспаривал чью-то виновность или не виновность? Я всего лишь написал, что после столкновения с автомобилем иногда попадают на кладбище, лежат, в том смысле, что умерли.
А в первом посте я не писал, не ругайте сильно, то есть, ругайте, но не сильно и обосновал причину.
Алекс такой Алекс, поставь минус и иди с миром, мой пост рассчитан на людей средних умственных способностей и выше. Ты в эту категорию не входишь.

п.с. невиновные и сидит, судья такой, ты не виноват но я тебя посажу, так требует Алекс с фишек
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68k
Иван Александр 10 часов назад
Не будем, если калечится будут об самосвалы, ну или друг об друга.
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238
Alex122 Александр 10 часов назад
Ну вот ты перешёл на «личности» и восхваление своего интеллекта, оспаривая его наличие у несогласных с тобой :)))))
Другого собственно я от тебя и не ожидал. Когда у таких, как ты заканчиваются аргументы вы становитесь такие забавные :))) Беситесь, угрожаете, пытаетесь «съехать с темы» - «я не это имел ввиду, я ничего не писал» :))) Ведете себя, как дети в детском саду :)
Короче, слив засчитан ;)
P.S. Похоже автомобиля у тебя нет ;)
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7k
Александр Alex122 3 часа назад
Ну а что можно писать человеку, который не может понять прочитанное? Я написал "не сильно ругайте" ты перекрутил на "не ругайте" и уж потом начал развивать свою мысль, сам придумал, сам обиделся, гениально.
И опять же, ты уже придумал угрозу, которой нет.
Ты странный.
п.с. у меня есть машина и два мотоцикла, а так же мозг, которым думаю, в отличии от некоторых.
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11k
Роберт Шекли 16 часов назад
Когда решил сэкономить 2 колеса, но потом все-равно купит 4
Когда решил сэкономить 2 колеса, но потом все-равно купит 4
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7k
djinn 16 часов назад
три года жил в доме на этом перекрестке, окна прямо на него- 10 этаж. Особенно классно было летними ночами. Представьте как умилительно: пытаешься ночью спать, жара и через открытое окно рев моциков на разгоне- аж стекла дрожат. И так каждые 5 минут. Но зато частенько нарастающий рев заканчивался глухим ударом и тишина....потом через 5-10 минут звук сирены и снова тишина. Вот так засыпалось гораздо лучше
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3k
schmubu 16 часов назад
эпично!
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4k
кот базилий 18 часов назад
Урод поганый, чмо безмозглое.
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21k
MrGod 18 часов назад
Машинку жалко.
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 19 часов назад
Хотел проскочить на тот свет?
Хотел проскочить на тот свет?
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225
jojoh 19 часов назад
Там постоянно аварии, перекресток самый аварийный на этом шоссе, а ЦОДД делают только хуже :) вот и итог.
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1k
Serge Novikoff jojoh 17 часов назад
Какой итог? Он на красный поехал. С таким подходом такой итог на любом перекрёстке был бы.
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30k
Опаньки 19 часов назад
как они доживают до своих лет
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