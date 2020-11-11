Водитель самосвала Mercedes протаранил две легковушки перед пешеходным переходом, а затем утверждал, что виноват в ДТП лишь частично. Опубликованное видео разрешило спор.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Автомобиль Audi притормозил перед зеброй, чтобы пропустить пешеходов, и в этот момент получил мощный удар от ехавших позади попутчиков – Kia и самосвала.
Видео с регистраторов Kia и Audi
Источник:
Так как у водителя самосвала не было ОСАГО, то он утверждал, что Kia первая въехала в Audi, а потом он уже в них обоих, и вина не полностью его в этом ДТП/
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. На Камчатке столкнулись три автомобиля
- Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки
- Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке
- Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске
- Авария дня. «Фокус» сбил мотоциклиста
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Вот это печаль... Что взять с бедного "Джамшута"?
да и судя по тому, как сложило КИА - то страховой выплаты не хватило бы в любом случае ...