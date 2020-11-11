FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3802 поста • 442 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге

Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   проспал торможение   
302
2
1
Водитель самосвала Mercedes протаранил две легковушки перед пешеходным переходом, а затем утверждал, что виноват в ДТП лишь частично. Опубликованное видео разрешило спор.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   проспал торможение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Игорь 54 минуты назад
очень адекватное поведение пешеходов - прежде чем пойти - посмотрели
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 6 минут назад
А мне интересно: в таком случае можно привлечь за дачу заведомо ложных показаний? Или за клевету?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK 8 минут назад
На редкость внимательные пешеходы. Уберегли своего ребенка. Не торопились перебегать, "что-бы не мешать", следили за ситуацией. Молодцы в общем! Побольше бы таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владислав Грецов 13 минут назад
светофоры с кнопкой нужно ставить...будет безопасней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Green Владислав Грецов 2 минуты назад
у нас(север) поставили парочку таких, но не до конца видимо, т.к.с зеленого сразу на красный переключается, в мгновение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 46 минут назад
пешеходный переход отлично видно издалека, четыре знака со всех сторон ! При приближении обязан сбросить скорость и смотреть в оба.. водятлы б.ля.ть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD Час назад
Так как у водителя самосвала не было ОСАГО (с)
Вот это печаль... Что взять с бедного "Джамшута"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов SSD Час назад
самосвал Мерседес с него можно взять ... он даже б/у стоит пару миллионов - хватит оплатить ремонт ...

да и судя по тому, как сложило КИА - то страховой выплаты не хватило бы в любом случае ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Анатолий Соколов 59 минут назад
Вы серьёзно думаете, что самосвал принадлежит Джамшуту?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SSD Анатолий Соколов 59 минут назад
Самосвал в лизинге каком нибудь, а водитель наемный. Так что это не поможет скорее всего... Отвечает то водитель, а не самосвал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis SSD 52 минуты назад
В этом и проблема, страхуется автомобиль (каждый) а отвечает водитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ImNIK SSD 5 минут назад
Вы уверены, что с компании владельца ни чего не взять? Все-же если сотрудник официально трудоустроен, водитель отвечает только своими правами и штрафом, а за все остальное компания владелец. Это не утверждение! Просто как мне кажется так логичней будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress Подарки на День Холостяка: самые интересные варианты с AliExpress Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке Авария дня. «Фокус» сбил мотоциклиста Авария дня. «Фокус» сбил мотоциклиста Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске Авария дня. На Камчатке столкнулись три автомобиля Авария дня. На Камчатке столкнулись три автомобиля
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1700660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
2
395
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
1
67
Сделано людьми для людей: убойные кадры в стиле "И так сойдет"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
РПЦ нашла интересным запрет на межконфессиональные браки
0
41
РПЦ нашла интересным запрет на межконфессиональные браки
Модель, потратившая миллионы на образ Барби, решила восстановить невинность (5 фото)
Модель, потратившая миллионы на образ Барби, решила восстановить невинность (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#россия#сша#смешные#автомобили#москва#авария#подборка#дети
#юмор#интересное#прикольные#картинки#факты#дтп#автомир#армения#шоу бизнес#новости
#прикол#животные#в мире#люди#на различный вкус#кино#Карабах#история#Дзюба#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться