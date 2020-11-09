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Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару

Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В подмосковном Наро-Фоминске 27-летний водитель Cadillac Escalade сбил на пешеходном переходе влюбленную пару. В результате ДТП парень и девушка погибли на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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10  комментариев
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9k
Eltiftel Час назад
ну что тут можно сказать? Все в мире продается и покупается... Правосудие не исключение
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8k
владимир 18 минут назад
Неоспоримо то что водятел виновен!
Но люди настолько играючи относятся к своей жизни что просто 3,14Здец какой то!

Темно, без светофора, не убедившись в безопасности,так беспечно переходить дорогу!?!
Вот чем теперь им поможет то что водитель сядет?
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1k
Mibud Полчаса назад
Или мне кажется, или в самом деле так:
ну не помню я что бы "Слесарь такого то завода на ЗАЗ-969 на огромной скорости сбил на смерть (кого нибудь)...
И ведь отмажется сука.... Опять будут "пьяного мальчика" искать...
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−8
The Полчаса назад
тааак..давайте-ка лучше по накатанной - чо там у хохлов?
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8k
владимир The Полчаса назад
Слышь ты, анус подгоревший, отправься в в сексуальное недопутешествие
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3k
yahaomsk 42 минуты назад
смертную казнь вернуть!!! и за пьяное ддп с летальным исходом- соответственно лоб зелёнкой помазать(чтоб от пули инфекцию не занести). а так, если есть 6лямов на эскаладу - найдётся бабло на адвоката, чтоб условку получить, или через полгода, за образцовое поведение на удо, чтоб потом опять под синькой на кого нибудь наехать...
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15k
Виталий Кот 50 минут назад
если на власть не гавкал то отделается условкой,
это не Ефремов ...
им сукам можно
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11k
Роберт Шекли 57 минут назад
Жаль ребят
Стоит ужесточить закон о пьянке за рулем и ввести начисление штрафов в геометрической прогрессии
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3k
Денис Колосов Час назад
Мне кажется, что водители кадилаков, еще более больные на голову, чем водилы БМВ..Тоже была ситуация жена переходила дорогу по переходу, дочку за руку вела, коляску перед собой, вобщем от коляски ничего не осталось, белый кадилак эскалейд проехался по ней..Повезло нам..
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27k
lem02 Час назад
Блин, я сам иногда этим переходом пользуюсь...
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