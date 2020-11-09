В подмосковном Наро-Фоминске 27-летний водитель Cadillac Escalade сбил на пешеходном переходе влюбленную пару. В результате ДТП парень и девушка погибли на месте.
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После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать очевидцы.
19-летняя девушка и 22-летний парень переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как стало известно Лайфу, водитель является генеральным директором компании, которая занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Также на его автомобиль зарегистрировано порядка 50 штрафов на сумму более 51 тыс. рублей.
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Но люди настолько играючи относятся к своей жизни что просто 3,14Здец какой то!
Темно, без светофора, не убедившись в безопасности,так беспечно переходить дорогу!?!
Вот чем теперь им поможет то что водитель сядет?
ну не помню я что бы "Слесарь такого то завода на ЗАЗ-969 на огромной скорости сбил на смерть (кого нибудь)...
И ведь отмажется сука.... Опять будут "пьяного мальчика" искать...
это не Ефремов ...
им сукам можно
Стоит ужесточить закон о пьянке за рулем и ввести начисление штрафов в геометрической прогрессии