Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в Новосибирске

В настоящее время известно, что экипаж тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" компании "Волга - Днепр", вылетевшего из аэропорта Толмачево в Вену, запросил экстренную посадку из-за технической неисправности. Летчикам удалось приземлиться, но воздушное судно примерно на 200 метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по тому, что постят очевидцы, у "Руслана" оказался разрушен один из двигателей, причем произошло это в воздухе - обломки пробили крышу складского помещения неподалеку от аэропорта.

Во время посадки самолет выкатился на 200 метров за полосу. Частично разрушены шасси и крылья, но никто не пострадал. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей.

Воздушное судно сажали вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами.



Выполнить аварийную посадку с полной заправкой и отказом двигателя - экипаж молодцы.



У меня только вопрос, а как насчёт дублирующих систем?