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Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в Новосибирске

Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в Новосибирске (9 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2020 22:53
Метки: Ан-124 Руслан   авария   новосибирск   
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Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска.
Борт только-только набрал 300 метров, не успели даже закрылки убрать, как командир сообщил об отказе двигателя и запросил аварийную посадку.

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Метки: Ан-124 Руслан   авария   новосибирск   
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2k
au3 4 часа назад
Как сообщил об отказе радиосвязи? По отказавшей радиосвязи? И Как запросил посадку?
Как сообщил об отказе радиосвязи? По отказавшей радиосвязи? И Как запросил посадку?
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3k
AGaland Полчаса назад
Только один человек из всех диванных авиаторов увидел остатки птицы в движке. Причем в целом движке. Сколько птиц словил второй движок что бы так развалиться в воздухе стоит только гадать. Про статью вообще молчу - "перебитого кабеля связи". Автор иди убейся ап пол. Что запорожские движки говно было известно еще с первой катастрофы "Руслана". Тогда тоже словил птицу с последующим разрушением движка. Ноябрь не счастливый месяц для "Русланов".
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684
Арам Текнеджян Час назад
Вопросов много. Куда пропало бортовое питание при трёх исправных двигателях и ВСУ? Почему не сработал реверс, если сами двигатели управлялись? Куда делась связь? При таком удалении от полосы до диспетчера можно дозвониться хоть по мобильному телефону.
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Или тех.обслуживание проводилось с грубыми нарушениями....
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1k
Сергей 2 часа назад
"дымящийся правый двигатель".. Чё там за строители строят пепси колу...
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10k
Анатолий Соколов 3 часа назад
без одного двигателя Ан может лететь - но тут требовалось вначале набрать высоту - и если самолёт загружен то с неработающим двигателем это почти нереально.
плюс на фото видно дырки в фюзеляже и повреждение переднего обтекателя крыла - а это значит что при наборе полной скорости могло разрушить обшивку самолёта ...
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1k
Бровеносец в потёмках Анатолий Соколов 2 часа назад
Лететь-то может, вот только отказ двигателя в полёте - это предпосылка к лётному происшествию, следовательно экипаж должен как можно быстрее сажать машину, на ближайший аэродром. И ни о каком продолжении полёта по заданию не может быть и речи, даже если двигатель просто заглох, а не как в этом случае, наполовину разрушился.
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2k
VL 3 часа назад
Экипажу
Словами тут не выразить....
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6k
Саша Смирнов 3 часа назад
Думаю, двигатель разрушился из-за попадания птицы.
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2k
mobi dic 4 часа назад
как он вообще летать может,он же тяжелее воздуха.)
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64k
Вит Вит mobi dic 3 часа назад
Молитвы никто не отменял....
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