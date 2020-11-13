Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в Новосибирске

Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новосибирска.
Борт только-только набрал 300 метров, не успели даже закрылки убрать, как командир сообщил об отказе двигателя и запросил аварийную посадку.
Борт только-только набрал 300 метров, не успели даже закрылки убрать, как командир сообщил об отказе двигателя и запросил аварийную посадку.
В настоящее время известно, что экипаж тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан" компании "Волга - Днепр", вылетевшего из аэропорта Толмачево в Вену, запросил экстренную посадку из-за технической неисправности. Летчикам удалось приземлиться, но воздушное судно примерно на 200 метров выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по тому, что постят очевидцы, у "Руслана" оказался разрушен один из двигателей, причем произошло это в воздухе - обломки пробили крышу складского помещения неподалеку от аэропорта.
Во время посадки самолет выкатился на 200 метров за полосу. Частично разрушены шасси и крылья, но никто не пострадал. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей.
Воздушное судно сажали вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами.
Выполнить аварийную посадку с полной заправкой и отказом двигателя - экипаж молодцы.
У меня только вопрос, а как насчёт дублирующих систем?
Во время посадки самолет выкатился на 200 метров за полосу. Частично разрушены шасси и крылья, но никто не пострадал. Обесточенный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за отсутствия реверса двигателей.
Воздушное судно сажали вслепую — из-за перебитого при взрыве двигателя кабеля связи у летчиков не было никакой коммуникации с диспетчерами.
Выполнить аварийную посадку с полной заправкой и отказом двигателя - экипаж молодцы.
У меня только вопрос, а как насчёт дублирующих систем?
В результате, как сообщается, один из крупнейших транспортных самолетов в мире получил повреждения. При аварийной посадке самолет повредил и взлетно-посадочную полосу, утверждает источник РИА Новости.
В Росавиации заявили, что при посадке повреждены левая основная стойка шасси самолета и пневматики (колеса шасси). Причиной, по которой пилоты решили вернуться в Толмачево, там назвали неполадки в двигателе.
В Росавиации заявили, что при посадке повреждены левая основная стойка шасси самолета и пневматики (колеса шасси). Причиной, по которой пилоты решили вернуться в Толмачево, там назвали неполадки в двигателе.
Ан-124 начал разрушаться еще в воздухе, его фрагменты упали на стройплощадку, пишет Интерфакс со ссылкой на очевидцев.
"Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании Mars - туда упали фрагменты гораздо крупнее", - сказал человек, находившийся на стройплощадке завода PepsiCo.
"Над площадкой пролетел самолет, у которого было видно дымящийся правый двигатель. После этого на площадке обнаружены упавшие фрагменты. Далее самолет пролетал над стройплощадкой производственно-торговой компании Mars - туда упали фрагменты гораздо крупнее", - сказал человек, находившийся на стройплощадке завода PepsiCo.
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Метки: Ан-124 Руслан авария новосибирск
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