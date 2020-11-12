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Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру

Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 12:14
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   лихач   шашечник   
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На Набережной магистрали в Запорожье 27-летний водитель за рулем ВАЗ-2108 врезался в припаркованный грузовой автомобиль. Виновник практически не пострадал и заявил, что столкновение произошло из-за технической неисправности.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   лихач   шашечник   
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4  комментария
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6k
sumrаknn 2 часа назад
и рулевое управление и тормоза и тормозные фонари - все вышло из строя и ходило нестроевым шагом вокруг.
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20k
Vazari 55 минут назад
Отсутствие мозгов тоже считается технической неисправностью.
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27k
EvilHomer Час назад
Как он до 27 лет дожил?
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30k
Олег 2 часа назад
С днем рождения, хохол!
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