Хорошо вошел! Водитель «восьмерки» влетел в припаркованную фуру

На Набережной магистрали в Запорожье 27-летний водитель за рулем ВАЗ-2108 врезался в припаркованный грузовой автомобиль. Виновник практически не пострадал и заявил, что столкновение произошло из-за технической неисправности.
Легковушка получила серьезные механические повреждения, но водитель остался цел.
Источник:
Ссылки по теме:
- Под Тамбовом водитель "десятки" вылетел с дороги и перевернулся
- Молодой лихач на Логане переоценил свои возможности
- Авария дня. Лихач устроил серьезное ДТП в Новороссийске
- Авария дня. «Шашечник» на низком ВАЗе протаранил машину ДПС
- Авария дня. Лихач устроил массовое ДТП в Кирове
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...