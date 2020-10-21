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Чудак прокатился на необычном транспортном средстве по улицам города

Чудак прокатился на необычном транспортном средстве по улицам города (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: видео   зонт   прикол   садовый пылесос   фейк   юмор   
752
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Житель Флориды соорудил из подручных материалов крайне бюджетное транспортное средство и продемонстрировал его в действии.

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Метки: видео   зонт   прикол   садовый пылесос   фейк   юмор   
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22  комментария
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998k
Сергей 2 часа назад
Чудак прокатился на необычном транспортном средстве по улицам города
Ссылка youtu.be
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109k
arek14 3 минуты назад
Еслиу нас в Германии придут к власти зелёные - пи, да, ра, сы, то вся страна будет так ездить
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402
Денис Пантюшев 4 минуты назад
Приколько. Жаль, что п.и.з.д.е.ж. Причем не все поймут это.
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2k
Иван 7 минут назад
Мюнхгаузен, рили)) Малой всё испортил в конце, сопло в сторону)))
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2k
Schumacher Полчаса назад
и насрать на законы Ньютона когда едешь с горки))))
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12k
робт 42 минуты назад
вот как надо

Ссылка coub.com
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19k
Сибиряк 47 минут назад
Чудак прокатился на необычном транспортном средстве по улицам города
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8k
Nero 59 минут назад
Наш физик в школе любил задавать необычные задачки на понимание материала.
Помнится была там как раз из этой области: на корме парусной лодки стоит мощный вентилятор, и дует в парус. Поплывёт, или нет?
Все, кто ответил "поплывёт" получили два.
Видео фейк, стёб.
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3k
Bulanov Nero 40 минут назад
Неправ был ваш физик. Потому как поплывёт, и ещё как. Реактивная тяга, рабочее тело - воздух, который будет отражаться парусом. Направление движения зависит от угла между парусом и вентилятором.
Физик рассматривал систему как состоящую из двух тел - парус и воздух, который на него воздействует. При этом про то, что воздух будет куда-то уходить - он не подумал.

В данном видосе поток воздуха отражается от зонта и отбрасывается назад, создавая тягу в обратном направлении. Можно допустить, что для пущего эффекта деда разгоняли или пускали с горки - но какую-то тягу такая конструкция точно может развить. Ибо ничем особо не отличается от того-же вентилятора, направленного назад.
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8k
Nero Bulanov 37 минут назад
Какой забавный бред...
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8k
Nero Bulanov Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Психологическая поддержка Bulanov Полчаса назад
Ох*еть какой ты тупой )
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112
Алексей Гулевич Час назад
родня Илона?
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2k
american_buldog Час назад
я так понимаю, в конце, обосрался?
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24k
Acu900 Час назад
Хорошо еще что только прокатиться захотел а не полетать ...
https://openmonte.com/smoke/46.html/?amphttps://openmonte.com/smoke/46.html/?amp
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595
Серый Мех Acu900 21 минуту назад
Это достойно отдельного поста, на фишках!
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15k
SolomonA 2 часа назад
Сразу видно - гуманитарий. Зонтик он нахрена брал? Намного эффективней было бы направить воздуходувку назад.
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8k
Lilian SolomonA Час назад
Гуманитарии те кто верит в то что это возможно. А так да, отличный стеб.
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2k
american_buldog SolomonA Час назад
не совсем так. не сможет рахвить такую тягу
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2k
Евгений Lilian Час назад
А почему нет? Две независимых системы. Если воздуходувка развивает достаточную тягу, почему бы и не поехать?
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15k
SolomonA Lilian Час назад
Вполне возможно. Поток воздуха все равно перенаправляется зонтом и отбрасывается назад. По этому же принципу работает реверс в реактивных самолетах и в кораблях с водометным движителем.
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70
Bass SolomonA 37 минут назад
Не, народ, ну вы чего? Серьёзно??? Посмотрите внмательно!!! Он везде едет сверху вниз, по инерции. Ткань на зонтике набегающим встречным потоком вдавлена внутрь, а не топорщится наружу от потока воздуха аппарата. А в конце у парня воздуходувка даже на зонт не направлена. Короче чисто прикалываются...
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