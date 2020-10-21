Чудак прокатился на необычном транспортном средстве по улицам города

Житель Флориды соорудил из подручных материалов крайне бюджетное транспортное средство и продемонстрировал его в действии.
Используя садовый пылесос, шутник прокатился на своем творении по населённому пункту.
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Помнится была там как раз из этой области: на корме парусной лодки стоит мощный вентилятор, и дует в парус. Поплывёт, или нет?
Все, кто ответил "поплывёт" получили два.
Видео фейк, стёб.
Физик рассматривал систему как состоящую из двух тел - парус и воздух, который на него воздействует. При этом про то, что воздух будет куда-то уходить - он не подумал.
В данном видосе поток воздуха отражается от зонта и отбрасывается назад, создавая тягу в обратном направлении. Можно допустить, что для пущего эффекта деда разгоняли или пускали с горки - но какую-то тягу такая конструкция точно может развить. Ибо ничем особо не отличается от того-же вентилятора, направленного назад.
https://openmonte.com/smoke/46.html/?amphttps://openmonte.com/smoke/46.html/?amp