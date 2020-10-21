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Еще одно доказательство того, что женской дружбы не бывает

Еще одно доказательство того, что женской дружбы не бывает (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 08:03
Сообщество : Юмор
Метки: видео   день рождения   дети   месть   прикол   юмор   
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Один из вечных вопросов – существует ли женская дружба? В большинстве своем женская дружба — одно большое соревнование и конкуренция. Изменить это нельзя, можно только принять.

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Метки: видео   день рождения   дети   месть   прикол   юмор   
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RaiJu 8 минут назад
Девочка, которая задула свечи именинницы просто невоспитанная дрянь. И не факт, что они были подругами, может просто их мамы вместе работают.
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692
Евгения Ефимова Минуту назад
Пацан на ее месте в морду бы двинул. При чем тут женская дружба?
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