Еще одно доказательство того, что женской дружбы не бывает

Один из вечных вопросов – существует ли женская дружба? В большинстве своем женская дружба — одно большое соревнование и конкуренция. Изменить это нельзя, можно только принять.
Обиженная на свою подругу именинница не стала сдерживать эмоций и на глазах у членов семьи оттаскала её за волосы.
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