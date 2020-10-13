FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8912 постов • 1117 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол

Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 11:42
Сообщество : Животные
Метки: баскетбол   видео   животные   попугаи   попугай   прикол   птицы   юмор   
67
1
1
Две команды попугаев продемонстрировали свои навыки игры в баскетбол. Хозяин птиц запечатлел забавное состязание пернатых спортсменов на импровизированной баскетбольной площадке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: баскетбол   видео   животные   попугаи   попугай   прикол   птицы   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
SolomonA Полчаса назад
А почему в команде зеленых - трое, а в команде желтых - только двое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Вы в натуре все чмошники». Пассажирка закатила истерику таксисту в Салавате (1 фото+видео) «Вы в натуре все чмошники». Пассажирка закатила истерику таксисту в Салавате (1 фото+видео) Весёлый попугай-соблазнитель Весёлый попугай-соблазнитель Попугаи не поделили игрушку и устроили забавный поединок Попугаи не поделили игрушку и устроили забавный поединок Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Хозяйственный какаду запасается туалетной бумагой Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Девушка попыталась перекричать своего визгливого попугая Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице Попугай закатил истерику, приревновав хозяина к другой птице
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576708



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий
1
5
Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме
0
169
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
0
43
Что будет если насыпать в бензобак автомобиля сахар
Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины
1
93
Крейг Голиас — от тощего паренька до накачанной громадины
В вашей школе была такая комната?
В вашей школе была такая комната?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#сша#дети#картинки#в мире#позитив#автомобили#девушки
#история#факты#животные#россия#люди#фейл#забавно#СССР#великобритания#комментарии
#юмор#интересно#кино#авария#дтп#авто авария#настроение#прикольные#девушка#москва

На что жалуетесь?

Вернуться