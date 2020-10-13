Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол

Две команды попугаев продемонстрировали свои навыки игры в баскетбол. Хозяин птиц запечатлел забавное состязание пернатых спортсменов на импровизированной баскетбольной площадке.
С таким питомцами не соскучишься!
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