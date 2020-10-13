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Как может выглядеть драка на самоизоляции

Как может выглядеть драка на самоизоляции (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: видео   драка   неожиданно   прикол   юмор   
6546
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Мужчины что-то не поделили во время общения в видеочате и решили разобраться на месте. Их довольно странная драка попала на видео.

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Метки: видео   драка   неожиданно   прикол   юмор   
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5k
Кирилл 5 часов назад
Боевые Маги:)
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87k
сапер Водичка 53 минуты назад
Как может выглядеть драка на самоизоляции
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4k
Борис 53 минуты назад
военные конфликты будущего)
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106
Алексей Гулевич Час назад
АХАХАХАХАХАХ поржал, ещё очень кстати их местный диалект "аблаха маблаха каблах"
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1k
Mellivora 2 часа назад
Так бы выглядели многие видеочаты на политические темы.
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2k
Алекс 2 часа назад
Два дебила - это сила!
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32
Юрий 3 часа назад
Бля, как можно говорить о равенстве и толерантности на земле, если рядом живут вот такие существа!? В клетке с тигром спокойнее будет, чем с даунами, которые дерутся с веб-камерой!
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11k
Роман 3 часа назад
Как может выглядеть драка на самоизоляции
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5k
Валерий 3 часа назад
Боевые обезьянки!
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41
Артур Миниахметов Валерий 3 часа назад
Как вы смотрите? Блокировано же видео?
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5k
Валерий Артур Миниахметов 2 часа назад
Не знаю, может успел до блокировки?
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19k
Мерзавец... 3 часа назад
Вижу надпись "тик ток", автоматом дизлайк!
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2k
x3matic Мерзавец... 2 часа назад
Трамп перелогинься!
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15k
nobody® 3 часа назад
Правый победил по очкам
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8k
Сергей Попов nobody® 3 часа назад
Может быть, по тапочкам, а не очкам?
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13k
Егор 3 часа назад
Почтальона Печкина на них нет...
Почтальона Печкина на них нет...
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3k
Мостли Хармлесс 3 часа назад
Вот они, истинные мастера бесконтактного боя!
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5k
Михаил Абель 3 часа назад
Бамбарбия. Киркуду.
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4k
Александр Михаил Абель 3 часа назад
Не Киркуду, а Киргуду, и это в корне меняет дело!
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5k
Михаил Абель Александр 2 часа назад
Блин, опечатался.
Вот что значит не проверить написанное, перед отправкой.
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6k
Сгусток позитива 4 часа назад
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3k
Альтиплано 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Роман Гамзалиев 4 часа назад
Я так понял две обезьяны пытаются через вебку отправить шлепанцы...
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−36
Yr Wu 4 часа назад
интернет - пользователи в США опубликовали информацию: Американский центр по борьбе с заболеваниями и их профилактике в июне 2019 года и июле 2019 года признал утечку коронарных вирусов. Соединенные Штаты исключили петицию с просьбой расследовать причины закрытия лаборатории.
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794
Mikhail K 4 часа назад
Тапочками ноуты отхерачили
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29k
Haratemich 4 часа назад
Как может выглядеть драка на самоизоляции
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286
ЕвГений:-// 4 часа назад
Надо было травматы доставать!
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