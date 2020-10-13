Как может выглядеть драка на самоизоляции

Мужчины что-то не поделили во время общения в видеочате и решили разобраться на месте. Их довольно странная драка попала на видео.
Когда двое диванных бойцов хотят подраться, но не решаются встретиться.
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Метки: видео драка неожиданно прикол юмор
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