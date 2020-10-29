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Эксперименты с колой и ментосом могут привести к неожиданным результатам

Эксперименты с колой и ментосом могут привести к неожиданным результатам (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2020 09:52
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Adobe After Effects   видео   кола ментос   спецэффекты   фейк   эксперимент   юмор   
1873
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Новосибирский 3D-аниматор Сергей Кулишов, известный в сети под ником Patiffonka , создал короткий видеоролик о том, к чему могут привести необдуманные эксперименты с колой с ментосом. Получилось забавно и зрелищно.

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Метки: Adobe After Effects   видео   кола ментос   спецэффекты   фейк   эксперимент   юмор   
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9  комментариев
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20k
Сибиряк 2 часа назад
графика 5
логика 2
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Свирепый Бамбр 9 минут назад
Очень херовый аниматор. С физикой совсем не дружит.
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25k
Aleksandr 13 минут назад
Эксперименты с колой и ментосом могут привести к неожиданным результатамПосмотреть
Эксперименты с колой и ментосом могут привести к неожиданным результатам
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922
Андрей Манахов 17 минут назад
именно так все и было.
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5k
z0_0b 24 минуты назад
Ну и бред..
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14
serg 41 минуту назад
мне кажется это нереально
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7k
Vacony 2 часа назад
пошел повторять ...
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
хорошо нарисовал. красавчик
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Алексей 2 часа назад
Ага,звездные войны
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Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео) Когда решила провести опыт с колой и ментосом самостоятельно Когда решила провести опыт с колой и ментосом самостоятельно Гениальная схема заработка в интернет-казино дала сбой Гениальная схема заработка в интернет-казино дала сбой Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Как Виталий Наливкин борется с конторами микрозайма Женщина вмешалась в любовный треугольник своих гаджетов Женщина вмешалась в любовный треугольник своих гаджетов Скрывающаяся в мусорном ведре белка застала американца врасплох Скрывающаяся в мусорном ведре белка застала американца врасплох
Mr.Adamson

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