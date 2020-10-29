Эксперименты с колой и ментосом могут привести к неожиданным результатам

Новосибирский 3D-аниматор Сергей Кулишов, известный в сети под ником Patiffonka , создал короткий видеоролик о том, к чему могут привести необдуманные эксперименты с колой с ментосом. Получилось забавно и зрелищно.
Когда опыты зашли слишком далеко.
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