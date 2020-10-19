Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан

Один из живущих в квартире в Китае псов лапой указал хозяину на приятеля, виновного в порче имущества и беспорядке. Сданный с потрохами лабрадор-ретривер несколько раз ударил соплеменника в качестве расплаты.
Владелец псов запечатлел непростые взаимоотношениями между четвероногими питомцами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Они всё понимают: лабрадор защитил несправедливо обвиненного щенка
- Запасливый пёс приносит хозяину всё, что плохо лежит
- Кот испытал шок, увидев расправу над его игрушечной копией
- Аппетитная палка стала яблоком раздора между двумя собаками
- Есть два вида собак
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...