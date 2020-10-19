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Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан

Пёс сдал приятеля с потрохами и был наказан (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 08:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   китай   прикол   собаки   юмор   
568
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Один из живущих в квартире в Китае псов лапой указал хозяину на приятеля, виновного в порче имущества и беспорядке. Сданный с потрохами лабрадор-ретривер несколько раз ударил соплеменника в качестве расплаты.

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Метки: видео   животные   китай   прикол   собаки   юмор   
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3  комментария
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1k
Константин 20 минут назад
Еще лет 50 и они точно начнут разговаривать.
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28k
Alex 8 минут назад
Вот крыса ведь
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1k
Том Сойер Полчаса назад
Доносчику - первый кнут.....
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Mr.Adamson

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