Словесный конфликт в баре закончился избиением

В баре при сауне в городе Усть-Илимск несколько посетителей что-то не поделили между собой и начали разговор на повышенных тонах. Словесная перепалка быстро переросла в драку, а позже и в избиение.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям из-за сцен насилия.
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