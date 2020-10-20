FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 341 пост • 207 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал 
Словесный конфликт в баре закончился избиением

Словесный конфликт в баре закончился избиением (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 13:06
Сообщество : Криминал
Метки: Усть-Илимск   бар   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   сауна   
697
1
1
В баре при сауне в городе Усть-Илимск несколько посетителей что-то не поделили между собой и начали разговор на повышенных тонах. Словесная перепалка быстро переросла в драку, а позже и в избиение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Усть-Илимск   бар   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   сауна   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Не знаю какой ,там у них базар катался......Можно и нужно давать отпор и п.и.з.д.е.т.ь тех кто охренел в край. Но, сука добивать тех кто уже вырублен и лежит на земле!!! Этим занимаются только конченные г.а.н.д.о.н.ы!!! И какими правыми они не были до бойни и во время неё теперь, после этого конченные п.и.д.о.р.ы именно они , потому ,что по ублюдочному ,как последние у.ё.б.к.и, добивали лежачих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 20 минут назад
В результате Вася пострадал меньше всех. Он получил всего лишь 2 писдюля. А остальные немеряно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Дмитрий 21 минуту назад
Будут теперь сидеть в тюрьме и заплатят каждому по несколько сот тысяч - такова цена за не сдержанные эмоции .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 43 минуты назад
я так понимаю, что коменты идут от камер наблюдения? то есть охраны сего места. "Хвала" охране которая сидит и смотрит на картинку в моник и не выполняет свою работу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Объект реальности Алекс Чебурашкин 22 минуты назад
Судя по коментариям они запись просматривают. Все уже случилось и главное Васю живым на скорой увозили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч 2 часа назад
Комментаторы - огонь. В мире животных и посмотрели и послушали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Опаньки 2 часа назад
отморозки, просто таких на крайний север отправлять без паспорта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
891
b1r1da Опаньки Час назад
Усть-Илимск итак не далеко от крайнего севера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Гёз Уленшпигель Опаньки 48 минут назад
Они и так, там живут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 2 часа назад
Жестко, надеюсь все живы, а то один вообще не шевелится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
чокнутый Владимир 2 часа назад
он все проспал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля "Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля Драка переросла в жестокое избиение Драка переросла в жестокое избиение Мужчина решил с помощью саперной лопаты разобраться со слушающей музыку под окнами компанией Мужчина решил с помощью саперной лопаты разобраться со слушающей музыку под окнами компанией Дворовая разборка с эффектным финалом Дворовая разборка с эффектным финалом Группа парней остудила пыл дебошира Группа парней остудила пыл дебошира Посетительницы бара устроили массовую драку Посетительницы бара устроили массовую драку
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

712357



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
0
63
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном уровне
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод
1
62
"У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Гифки
5
1
Гифки
Можно ли греть молоко в микроволновке?
0
13
Можно ли греть молоко в микроволновке?
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#сша#кино#прикольные#смешные#в мире#на различный вкус#ремонт#авария дня
#юмор#животные#интересно#авария#дтп#авто авария#картинки#коронавирус#СССР#автобус
#история#прикол#интересное#полиция#китай#автомобили#россия#позитив#деньги#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться