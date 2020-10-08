Посетительницы бара устроили массовую драку

В баре "Сказка" города Усть-Илимска в вечер октябрьской пятницы происходили совсем не сказочные события. Помещение заведения стало рингом во время женской драки.
Причина конфликта неизвестна. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Быдлобабы есть, женщин нет вроде.
И мне понравился комментарий за кадром: "А мужики стоят. Бабы дерутся, они стоят." По ходу такая же быдлобаба. :)