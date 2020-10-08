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Посетительницы бара устроили массовую драку

Посетительницы бара устроили массовую драку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 09:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Усть-Илимск   бар   видео   драка   женщины   инцидент   конфликт   
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В баре "Сказка" города Усть-Илимска в вечер октябрьской пятницы происходили совсем не сказочные события. Помещение заведения стало рингом во время женской драки.

Источник:

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Метки: Усть-Илимск   бар   видео   драка   женщины   инцидент   конфликт   
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13  комментариев
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187
чокнутый Час назад
скотабаза за кадром! нет бл.я надо лезть в драку с бухими быдлобабами, а потом будут ныть что "женщину" избил, хужы пьяного быдла только пьяная быдлобаба
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−45
Fedor 7 минут назад
курицы не птица, баба не человек
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6k
Фельдъегерь 38 минут назад
у парней хоть какое-то развлечение в этот скучный вечер, поэтому и стоят - смотрят
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28k
Alex 42 минуты назад
Дура за кадром не знает, что бабские бои нельзя разнимать.
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3k
кот базилий 51 минуту назад
Сраки какие у них-тяжеловесы?
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7k
Антон Семёныч 56 минут назад
Милые дамы, идя на подобные вечеринки, надевайте пожалуйста не колготки, а чулки и кружевные трусики. В бою вы будете выглядеть более сексуально, чем эта леди в чёрном. Все же вокруг с телефонами. Поэтому не забывайте о том, что позже вы предстанете во всей красе перед сообществом соцсетей. Стремитесь своим красивым нижним бельём набрать больше лайков.
Милые дамы, идя на подобные вечеринки, надевайте пожалуйста не колготки, а чулки и кружевные трусики. В бою вы будете выглядеть более сексуально, чем эта леди в чёрном. Все же вокруг с телефонами. Поэтому не забывайте о том, что позже вы предстанете во всей красе перед сообществом соцсетей. Стремитесь своим красивым нижним бельём набрать больше лайков.
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17k
SerGProS 59 минут назад
Я больше за мужичка-шибздика в шапочке переживал..Эти бешеные коровы его могли легко ушатать
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29k
Опаньки Час назад
Мужики правильно делают - курятник сам угомонится
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14k
AlexЕЙ Час назад
Суровые таёжные девчули, а ху-ли?
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898
Шурман Час назад
Не что там за Сказка , но если судить по барышням то это районные шмары .
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
Да ясны причины: одна другой что-то не хорошее сказала, не поделили мужика или ногу кому-то отдавили.
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25k
Fat Lynx Час назад
бля! вк тупит
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9k
Денис Час назад
А где автор тут увидел женскую драку?
Быдлобабы есть, женщин нет вроде.
И мне понравился комментарий за кадром: "А мужики стоят. Бабы дерутся, они стоят." По ходу такая же быдлобаба. :)
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Picard

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