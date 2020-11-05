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Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора

Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 09:45
Метки: бразилия   видео   драка   избиение   инцидент   нападение   
8845
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Уличная камера наблюдения запечатлела сцену нападения мужчины на женщину. Неизвестный подбежал к пострадавшей сзади, схватил за волосы и начал избивать. К счастью, рядом оказались неравнодушные граждане, которые не дали женщину в обиду.

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Метки: бразилия   видео   драка   избиение   инцидент   нападение   
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479
Rozario 22 часа назад
почему на поле два 10-х номера ? так можно ?
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87
Vladi Sav 3 часа назад
За пост 10 балов!!!
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7k
Alexander 9 часов назад
Догнал карманницу, приличные люди отлично слышали как он выколачивал из неё своё портмоне, но ей помогли подельники, будьте внимательны, пацаны, сразу ломайте ей коленный сустав или ковыряйте воровку ножом или из ракетницы в глаз, помогает остудить пыл её дружбанов.
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954
сергей ремизов 14 часов назад
Гут,
Жестко так отмудохали ,но мало.
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−25
Вася с ложкой 14 часов назад
Больше на Гоп Стоп похоже ..сумочку хотел отжать .
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1k
aklinks 15 часов назад
Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора
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0
rbFedor 15 часов назад
Не упал)
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8k
андрей 16 часов назад
Ссылка youtu.be
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1k
Александр Касаткин 17 часов назад
сошлись две десятки на поле брани)
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44k
Albert GER 17 часов назад
бразилианская народная примета:
надел футболку номер 10 = попистишься))
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1k
Mr. Derevo Albert GER 14 часов назад
черной 10-ке ловить не чего против синей 10-ки с джокером
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3k
Виталий Лынов 17 часов назад
Здорово ему насовали
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1k
colontel 18 часов назад
в нашей стране, он бы потом бабе накапал на мозг и в итоге они любимые и это игры, а дураки избили ее парня - привет тюрьма
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1k
Mellivora 18 часов назад
Это же Бразилия,там мог и застрелить и на куски порезать.... АдОк не даст соврать.
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78
Александр 19 часов назад
Сцена: муж-роганосец и любовники жены)
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14k
ВОВЧЕГ 19 часов назад
Нормально прилетело, качественно.
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6k
dikijjim 19 часов назад
пару раз грамотно прилетело
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2k
leto2016 19 часов назад
10баллов!
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24k
Aqueronte 20 часов назад
не убили? А то там норма, отрезать что-нибудь, зверски убить.
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25k
Антон Aqueronte 16 часов назад
А кто сказал, что они не сделали это потом?
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24k
Aqueronte Антон 16 часов назад
а смысл обрезать на самом интересном?
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25k
Антон Aqueronte 16 часов назад
А кто их, бразильцев, знает?
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6k
Акакий Aqueronte 16 часов назад
отрезать это в питер)
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24k
Aqueronte Акакий 15 часов назад
Как я понял, в Питере больше пилят уже убитых, в Бразилии любят наживую разделывать
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9k
Типа граф 20 часов назад
Бразилия где много диких обезьян .
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1k
Олег 20 часов назад
Правильный десятый номер отпи@дил неправильный десятый))
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3k
Ежик Олег 20 часов назад
В десяточку=)
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4k
Vallek Олег 15 часов назад
- Получай, самозванец! Нна! Тыщ-тыщ-шлеп-шлеп....
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3k
Владимир 20 часов назад
а меня за что? эта была первая мысль в его голове,когда его начали издить.
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