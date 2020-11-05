Прохожие заступились за женщину и наказали агрессора

Уличная камера наблюдения запечатлела сцену нападения мужчины на женщину. Неизвестный подбежал к пострадавшей сзади, схватил за волосы и начал избивать. К счастью, рядом оказались неравнодушные граждане, которые не дали женщину в обиду.
Видео, предположительно, снято в Бразилии.
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надел футболку номер 10 = попистишься))