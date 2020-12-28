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Покупатель наказал хама за длинный язык

Покупатель наказал хама за длинный язык (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 12:05
Метки: видео   драки   инциденты   конфликты   расизм   удары   
1655
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Пьяному парню чем-то не понравился стоящий в очереди мужчина и он начал его оскорблять, называя нигером и клоуном. В какой-то момент мужчина не выдержал и остудил пыл задиры.

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Метки: видео   драки   инциденты   конфликты   расизм   удары   
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17k
fanatik115 2 часа назад
радует адекватность, в том плане, что первый признает, что проиграл, второй успокаивается и не прыгает ногами на его голове.
все вполне цивилизованно и гуманно.

З.Ы. в этом случае нигер красава.
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3k
Lola 4 минуты назад
Кормили, кормили нигеров, благодарность - рашен коммунист.
Доброту в этом мире принимают за слабость.
Кормили, кормили нигеров, благодарность - рашен коммунист. Доброту в этом мире принимают за слабость.
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8k
Сергей Попов 19 минут назад
Кто в английском шарит, что в самом конце сказал успокаивающий? Что-то похожее на "рашин э комьюнист". Или вообще не то?
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754
BarbossaG 20 минут назад
сам попросил Smack me. И человек выполнил его просьбу. Не обезьяна, не нигер, не черножопый, а человек!
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4k
Александр Зотов 24 минуты назад
всандалил банкой красиво. Аж два раза пересмотрел

Ну, чувак (белый который) явно не в себе, возможно нарик
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601
Tevet Полчаса назад
пивцелин жалко , лучше бы лимонадом ))))))
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8k
БарНалей Час назад
Нигер, ты с какого района
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1k
Bob Час назад
ох уж это поколение интернет-бойцов..
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857
Василий Кортнев Час назад
парнишка болен или под кайфом..
что конечно не избавляет его от необходимости отвечать за слова.
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30k
Volga_34 2 часа назад
При любом раскладе черножопая обезьяна ей и останется, в отличии от нормального человека..
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8k
Бендер Родригес Volga_34 Полчаса назад
Согласен! Только цвет кожи и религия, а иногда даже и пол, здесь не играет никакой роли, в любом этносе полно черножопых обезьян, радует только то, что адекватных людей всё таки больше.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Начала видео нет,может этот ниггер накосячил?
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211
Серега Опиум для народа 2 часа назад
Конечно он.Вы же оправдаете белого,если даже он десяток темнокожих детей убьет.
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57k
Опиум для народа Серега Час назад
А вы видели что я кого-то оправдываю? Как раз вы оправдываете ниггера,не зная что было до этого. Может ниггер по привычке оскорбил мать этого белого? Влез без очереди,п"зданув что белые ему должны?
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