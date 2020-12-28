Покупатель наказал хама за длинный язык

Пьяному парню чем-то не понравился стоящий в очереди мужчина и он начал его оскорблять, называя нигером и клоуном. В какой-то момент мужчина не выдержал и остудил пыл задиры.
Одно из самых эффектных открытий банки с пивом в 2020 году.
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все вполне цивилизованно и гуманно.
З.Ы. в этом случае нигер красава.
Доброту в этом мире принимают за слабость.
Ну, чувак (белый который) явно не в себе, возможно нарик
что конечно не избавляет его от необходимости отвечать за слова.