Мужчина наказал кашляющего хама

Парень зашел в кабину лифта и, сняв маску, зачем-то покашлял в сторону людей. Немолодой мужчина не стал терпеть подобного хамства и решил разобраться с наглецом.
Когда у тебя свои методы борьбы с заразой.
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Надеюсь деда засудит.
Крепкий дед, однако.