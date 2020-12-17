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Мужчина наказал кашляющего хама

Мужчина наказал кашляющего хама (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 09:26
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   маска   прикол   
1316
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Парень зашел в кабину лифта и, сняв маску, зачем-то покашлял в сторону людей. Немолодой мужчина не стал терпеть подобного хамства и решил разобраться с наглецом.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   лифт   маска   прикол   
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18  комментариев
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2k
Том Сойер 56 минут назад
Молодец дед!!! Надо было ещё ногами по епальнику надавать - заепали пранкеры х.уевы....
Молодец дед!!! Надо было ещё ногами по епальнику надавать - заепали пранкеры х.уевы....
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7k
Профессор Преображенский Минуту назад
Как длинноволосый- так [мат] а с и н а. 100% проверено
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225
Александр Поликарпов 2 минуты назад
Дедуля то специалист по упаковке, уважаю)))
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3k
B7243 5 минут назад
Дед молодец. Отоварил столько, сколько нужно - и под статью не попал, и утырка проучил.
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6k
Психологическая поддержка 5 минут назад
А, то есть, не впускать в лифт можно, п*здеть можно, а когда на тебя покашляли, чтобы уткнуть надо распускать руки?

Надеюсь деда засудит.
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2
A 12 минут назад
А молодой-то чмошник в углу, свинтил быренько. Не мог что ли деду помочь ?
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8k
Сергей 19 минут назад
Дед, вроде и не крупный, да и тупорылый детинушка- здоровый. Удивительное дело.
Крепкий дед, однако.
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37k
Александр Сергей 5 минут назад
Вот почему патлатые мужики ассоциируются с бабами. В драке любой его патлы сыграют роковую роль.
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225
Александр Поликарпов Сергей Минуту назад
Дедуля знал что делал.
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12k
Corvus Corax 20 минут назад
Дед - красава! Но излишне гуманен, ИМХО! ))
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5k
Ivan 42 минуты назад
Мужчина наказал кашляющего хамаПосмотреть
Мужчина наказал кашляющего хама
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3k
Горожанин 45 минут назад
В получившем по заслугам сразу видно свободного, либерального, креативного представителя. Таких ни к кем не спутаешь.
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127
Михаил Горожанин 16 минут назад
Как бы это объяснить ольгинскому боту... В либеральной Финляндии не принято так делать. И в либеральной Германии не принято. А ещё в либеральной Франции за такое тоже могут дать. Если сказали, что нужно носить маски и чихать в локоть - либеральные граждане будут ходить в масках и чихать в локоть. В свой, не в чужой. Не нужно всех дибилов называть либеральными. Дибилы - вне политики, даже если они считают себя политически активными и логически мыслящими.
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3k
ride Михаил 6 минут назад
Как попадется либеральный дебил - так "дебилы вне политики", а как попадется провластный дебил - так "все кто за власть - дебилы".
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649
ah3007 47 минут назад
Им всё кажется что жить надо по-приколу. Бессмертные.
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20k
Батончик с маком 51 минуту назад
длинноволосая педерастка знатно отхватила.
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4k
Echo Час назад
мало его дед отоварил
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