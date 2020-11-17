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Хоккеист отправил своего соперника в нокаут во время матча

Хоккеист отправил своего соперника в нокаут во время матча (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 13:46
Сообщество : Спорт
Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   нокаут   спорт   хоккей   
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12 ноября в ходе хоккейного матча между словацкими командами «Слован» и «Дукла» конфликт двух игроков закончился нокаутом. Хоккеист «Слована» сбросил перчатки и покатился в сторону защитника «Дуклы», который встретил его мощным ударом в челюсть.

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Метки: видео   драка   инцидент   конфликт   нокаут   спорт   хоккей   
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9k
Karelian 2 часа назад
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26k
Slonyash Полчаса назад
Ну не клюшкой же ударил - всё честно.
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824
Леший 53 минуты назад
помню в нхл сошлись 2 россиянина - молодой задира и Овечкин...задиру тоже увозили с поля...
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А как его зовут вспомнил хоть?
А то всякое бывает...
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5k
Ф Ив 2 часа назад
Хоккей - это силовой вид спорта.
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17k
Andrey 2 часа назад
А какие подробности он хотел бы вспомнить?
Херяк! И выключили свет. Еще и об лед с высоты своего роста нехило приложился....
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