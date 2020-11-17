Хоккеист отправил своего соперника в нокаут во время матча

12 ноября в ходе хоккейного матча между словацкими командами «Слован» и «Дукла» конфликт двух игроков закончился нокаутом. Хоккеист «Слована» сбросил перчатки и покатился в сторону защитника «Дуклы», который встретил его мощным ударом в челюсть.
Спортсмен рухнул на лед и спустя несколько минут его унесли на носилках.
К счастью, всё обошлось без серьезных травм. Пострадавший пришел в себя, но не смог вспомнить детали инцидента.
К счастью, всё обошлось без серьезных травм. Пострадавший пришел в себя, но не смог вспомнить детали инцидента.
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