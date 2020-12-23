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Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части

Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   прикол   юмор   
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Автолюбитель стала свидетелем забавной дорожной разборки двух мужчин, возомнивших себя мастерами восточных единоборств.

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Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   прикол   юмор   
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22k
Рекламщик 2 часа назад
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5k
Дмитрий 20 минут назад
А какие надежды подавал шортмэн(( Если по существу: вот к чему приводят 10 лет ходьбы на карате. В уличной драке вообще ничего не может сделать, хотя видно что не тюфяк. Потому я сам ходил на кикбоксинг, а малого отдал на кудо. Там чисто ударка руками но очень плотная.. Такое на улице норм. Можно и бокс, но он сам по себе травматичен даже на тренеях, ну и на ринге тоже. А кудо подразумевает в голову только когда в защите)) Так что нужно думать в какую секцию ребенка отдавать)
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6k
Ysik 20 минут назад
Прошлой зимой видел подобных каратистов в Одинцово. Один махал ногами, руками, но после того, как задел второго участника, тот обиделся, молча достал лопату из багажника и побежал за каратистом. Каратиста так и не догнал, но было довольно забавно.
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
Пусть хоть и смешная возня. Но чисто по мужски. Вышли один на один, пар выпустили и дальше по своим делам. Без ножей, травматов и перцовых баллончиков.
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578
Ratibor Полчаса назад
Ахахаха где музыка из Мортал Комбат?Ахахаха
Ну в принципе ожидаемо, размахивание ногами в уличной драке как правило заканчивается подобным образом, если конечно подготовка не уровень профи.....
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2k
Frank Borman 44 минуты назад
Боевые клоуны попрыгали, выпустили пар и поехали дальше. Цирк на дороге, это тоже увлекательно.
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3k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части
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11k
Kazanzaki 59 минут назад
Глупых понтов много а за ногу поймался как придурок.
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16k
nobody® Час назад
Это обычный декабрьский денёк в Испании?
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31k
Олег Час назад
это балет какой-то
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4k
кот базилий Час назад
По пьяни и я так могу - кьяяяя
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1k
Максим 2 часа назад
Зачем они все орут и пищат, пусть мужики подерутся
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3k
mukado Максим 58 минут назад
Это испанцы, они всегда орут и пищат
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57k
Александр 2 часа назад
Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Уже на первой фотке по пальцам видно, какой даун и лох пид*р в шортах
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
Никчёмные яйценосцы! Вот как надо!!!
Ссылка www.youtube.com
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32
Данила Иван Акимов 2 часа назад
фейк какой то
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3k
Убийца Прохиндеев Иван Акимов 2 часа назад
Мы такой херней, которая показана на галимой постановке, в 5 классе школы баловались
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106
Alexander 3 часа назад
порадовали, порадовали, особенно когда руки сильнее ног, как завещал великий Лен Ин - учиться, учиться и ещё раз учиться)
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6k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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Олег Белов 3 часа назад
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8k
Павел Олег Белов 3 часа назад
смысл?
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Олег Белов Павел 2 часа назад
Так то смысла нет, разве только фигуранты увидят себя и больше так делать не будут.
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5k
SSD 3 часа назад
-Твое конг-фу - говно!!! (с)
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