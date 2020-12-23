Любители фильмов про восточные единоборства устроили драку на проезжей части

Автолюбитель стала свидетелем забавной дорожной разборки двух мужчин, возомнивших себя мастерами восточных единоборств.
Моё кунг-фу сильнее твоего
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Ну в принципе ожидаемо, размахивание ногами в уличной драке как правило заканчивается подобным образом, если конечно подготовка не уровень профи.....