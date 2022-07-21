10 ответов на странные вопросы, которыми хоть раз задавался каждый

1. Почему в самолётах есть пепельницы, раз курить запрещено?

Пепельницы имеются не только в старых моделях, но и абсолютно новые воздушные суда оснащены ими. Зачем?..



Ответ в том, что даже несмотря на то, что курение строжайше запрещено и в самолёте установлена пожарная сигнализация, некоторые люди всё равно будут курить. И уж лучше предоставить хулигану пепельницу, чем позволить ему сжечь самолёт. В авиации риск недопустим.



2. Зачем в книгах пустые страницы?

Многие книги часто издаются с одной-двумя чистыми страницами, иногда даже больше. Это следствие процесса печати. Страницы для книг обычно печатаются на очень больших листах бумаги, а не на отдельных форматных листах. Станки складывают и режут бумагу на страницы, но произведение целиком может не делиться точно на восемь, отсюда появление пустых страниц.



3. Почему люди чихают, когда смотрят на яркий свет?

Чаще всего чихание является следствием раздражения слизистой оболочки носа. Однако в случае так называемого «светового чихательного рефлекса» чих происходит просто при взгляде непосредственно на источник света.



По всей видимости, световой чихательный рефлекс — это «глюк», результат пересечения нервов в мозге. Зрительный нерв, воспринимающий свет, расположен рядом с тройничным нервом, отвечающим за чихание. Когда зрительный нерв отправляет электрические импульсы в мозг, сигнал задевает тройничный нерв, заставляя мозг считать, что нос был раздражён, и нужно срочно чихнуть.



4. Почему волосы седеют?

Волосы получают свой натуральный цвет благодаря пигментным клеткам под названием меланоциты. Меланоциты производят химические вещества, которые передают чёрный, тёмно-коричневый, красный и жёлтый меланин клеткам, создающим главный ингредиент волос — кератин. Когда люди стареют, меланоциты разрушаются, из-за чего кератин получает меньше пигмента — из-за этого волосы приобретают серый цвет. В конце концов, клетки перестают функционировать, и волосы больше не получают пигмент, становясь совершенно белыми.



5. Зачем при входе в магазин вас обдувают воздухом?

Достаточно часто при входе в магазин или торговый центр покупателей встречает струя воздуха. Это — «воздушный барьер», который поддерживает одну температуру в здании, предотвращая проникновение и выпуск воздуха. Это особенно полезно, если двери приходится держать открытыми всё время. Также воздушный барьер отлично помогает против проникновения насекомых и мусора с входа в здание, благодаря турбулентности.



6. Что вызывает «бабочек в животе»?

Чувство трепета в кишечнике вызывается сильными эмоциями, такими как страх, переживание, возбуждение. Это ощущение возникает благодаря так называемой «кишечно-мозговой оси». Мозг интерпретирует такие эмоции как стресс, и отвечает на него, производя адреналин, чтобы помочь вам справиться с угрозой или убежать от неё. Адреналин вызывает приток крови к сердцу и мышцам, а поскольку количество крови в теле человека ограничено, её отток от других органов, например, кишечника, приводит к тому самому «чувству бабочек»



7. Почему спирт щиплет?

Когда спирт попадает на порез, он воздействует прямо на рецепторы VR1 в коже, которые отвечают за восприятие жара. Обычно они активируются при высоких температурах, но спирт снижает их порог чувствительности до температуры тела. Рецепторам «кажется», что тело горит, и они передают болевой сигнал в мозг, несмотря на то, что кожа не была повреждена.



8. Почему после чистки зубов пища кажется противной?

Виной тому пенообразователь, используемый в большинстве зубных паст. Лаурилсульфат натрия ослабляет вкусовые рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого вкуса.



Кроме того, лаурилсульфат натрия разрушает фосфолипиды, которые обычно снижают чувство горечи. Поэтому всё сладкое, что вы съедите после чистки зубов, не покажется сладким, а всё горькое будет горьким вдвойне.



9. Почему небо голубое?

Белый свет от Солнца попадает на молекулы кислорода и азота, которые составляют большую часть атмосферы Земли, и рассеивается, создавая цвета. Однако поскольку длина волны синего цвета короче остальных, этот цвет рассеивается сильнее.



Этот эффект также объясняет, откуда на небе берутся другие цвета. Ближе к горизонту небо становится намного бледнее, потому что свет проходит через большее количество воздуха и рассеивается более интенсивно, смешиваясь с другими цветами и теряя свой синий оттенок.



10. Почему так трудно запомнить сны?

Условия, в которых находится мозг во время фазы быстрого сна, когда чаще всего снятся сны, не позволяют перенести их в долговременную память. Здесь также играет роль отсутствие гормона норадреналина: этот гормон играет важную роль для памяти, но не производится во время сна. Да и гиппокамп — «устройство» мозга, отвечающее за память, во сне занят решает другие задачи. Мы не помним сны просто потому что механизм запоминания выключается.