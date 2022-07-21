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10 ответов на странные вопросы, которыми хоть раз задавался каждый

10 ответов на странные вопросы, которыми хоть раз задавался каждый

Автор:
21 июля 2022 12:28
Сообщество : Факты
Метки: история   наука   факты   
585
1
Редакция Фактрума — самые большие «почемучки» рунета, ведь для того, чтобы узнать новые факты, нужно сначала задаться вопросом «почему?..» Вот 10 ответов на «почему», которые хоть раз заинтересовали каждого человека.

Источник:

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Метки: история   наука   факты   
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5  комментариев
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289
Lexx 2 часа назад
А что там с карандашами?
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Владимир 55 минут назад
Почему после чистки зубов пища кажется противной?...
Потому, что зубы надо чистить ПОСЛЕ еды.
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