10 неожиданных фактов о Николе Тесле

Никола Тесла — изобретатель сербского происхождения, известный своими яркими демонстрациями. Самые знаменитые его изобретения включают асинхронный электродвигатель, безлопастную турбину и катушку Теслы, которую сегодня чаще используют забавы ради. В этой статье вы найдете десять фактов о знаменитом ученом, которые наверняка не слышали раньше.
1. Никола Тесла хотел создать беспилотный автомобиль еще в 19 веке
Тесла любил делать предсказания, особенно в последние годы жизни. И хотя такие вещи, как беспроводная передача энергии или летающие автомобили, кажутся фантастикой до сих пор, другие уже стали реальностью. В 1926 году Тесла представлял мир, в котором люди могут видеть и слышать на расстоянии с помощью устройств, которые поместятся в кармане. А в 1898 году он предложил одному производителю создать автомобиль, который будет думать сам за себя.
2. У Теслы была фотографическая память и страсть к иностранным языкам
Тесла якобы обладал эйдетической памятью и приписывал эту способность материнским генам. , В детстве он мог запоминать целые книги, а будучи взрослым — визуализировать свои изобретения. Он также говорил на нескольких языках, что, конечно, вполне логично для человека, который вырос в хорватской деревне, учился в Граце и Праге, работал в Будапеште и Париже и в конечном итоге переехал в Нью-Йорк.
3. Несмотря на гениальность, Никола Тесла так и не получил высшего образования
Хотя это звучит не так уж и странно для изобретателя 19-го века, Никола Тесла когда-то был на пути к тому, чтобы стать профессиональным ученым в Граце. Он учился по 20 часов в день, и по большинству предметов у него были отличные оценки. Однако это продлилось недолго, поскольку у Тесла развилась зависимость от азартных игр, и в 1878 году на третьем курсе он не явился на экзамены. Он потерял стипендию и так и не получил высшее образование.
4. Тесла был трудоголиком и предпочитал не вступать в романтические отношения
Во время своих многочисленных интервью Никола Тесла, соблюдавший целибат, не раз говорил, что изобретатели, в отличие от мужчин других профессий, не могут жениться, если хотят добиться настоящего успеха. Хотя он всегда боготворил свою мать и других женщин, в 1924 году он заявил, что эмансипированные женщины, соревнующиеся с мужчинами, ломают мужской дух и подрывают прогресс. Его племянник при этом утверждал, что любовные связи сыграли свою роль в том, что Тесла бросил колледж.
5. Тесла категорически не соглашался с теориями современной науки
Хотя известно, что Тесла увлекался поэзией, только одно из его стихотворений 1920-х годов было обнародовано. Во «Фрагментах олимпийских сплетен» он рассказывает о сдвигах в науке — от опровержения идей Архимеда Исааком Ньютоном до обращения к новым теориям Альберта Эйнштейна и, наконец, намека на то, что в будущем он сам опровергнет теории Эйнштейна. ОН неоднократно затрагивал эту тему, например, в интервью 1935 года. А самое удивительное то, что, будучи повелителем электричества, Тесла считал его источником средневековый эфир, а не электроны, открытые в 1897 году.
Будучи высоким и стройным, Тесла обладал элегантным стилем и манерами, но также презирал всех, кто плохо одевался или имел лишний вес. Неудивительно, что среди его многочисленных друзей был некий Джордж Вирек, первый получатель вышеупомянутого стихотворения и нацистский пропагандист, взгляды которого Тесла поддерживал как минимум частично. В 1937 году Тесла заявил, что стерилизации преступников и душевнобольных недостаточно, и призвал ограничивать браки на основе генетики.
7. Карьера Николы Теслы как изобретателя рухнула так же быстро, как и началась
Спустя четыре года после прибытия в США Тесла заработал достаточно денег на своих патентах на изобретения с переменным током, чтобы построить свою первую лабораторию, и одержал решительную победу над Эдисоном в войне токов. Всего десять лет спустя, в 1901 году, он начал строительство так и не завершенной башни Ворденклиф — немыслимо дорогого проекта, который он сначала продвигал как беспроводную систему межконтинентальной связи, способную конкурировать с радио Маркони, а потом объявил, что собирается использовать башню для беспроводной передачи электроэнергии. Проект потерпел полный провал: сперва из-за обвала рынка в 1901 году, потом из-за отказа основного инвестора Дж. П. Морганом финансировать смену направления проекта, и в конечном итоге из-за убийства архитектора башни в 1906 году. К 1920-м годам Тесла устроился работать инженером-консультантом, но к его предложениям редко прислушивались.
8. Хрупкое психическое здоровье Теслы сильно ухудшилось, когда от него отвернулась удача
Многое указывает на то, что у Теслы на протяжении всей жизни прогрессировало психическое заболевание. Вряд ли он действительно спал по 2 часа в день, как он сам утверждал, но Тесла действительно страдал бессонницей. Это могло быть причиной его регулярных галлюцинаций, но при этом не объясняет его одержимость числом 3, ненависть к драгоценностям или сильнейшую гермофобию. Но есть вероятность, что он нанес себе непоправимый вред электричеством, когда экспериментировал с электрической стимуляцией мозга, которую предложил использовать в школах Нью-Йорка в 1912 году. Между тем, у него также появилась странная любовь к голубям, которых он ежедневно кормил и лечил. Одну такую голубку он и вовсе считал любовью всей своей жизни, и после ее смерти в1922 году Тесла пришел к выводу, что дело его жизни окончено.
9. Никола Тесла жил как богатый человек даже после того, как разорился
Начало финансового краха Теслы совпало с его переездом в роскошный нью-йоркский отель Waldorf-Astoria, где он прожил 15 лет. Изобретатель при этом постоянно обедал в элитных ресторанах со своими многочисленными потенциальными инвесторами и журналистами. К 1915 году его финансы были в настолько плохом состоянии, что ему пришлось продать Ворденклиф, чтобы оплатить проживание в отеле, а затем и вовсе переехать в другой, не расплатившись окончательно. С 1933 года вплоть до его смерти в 1943 году, проживание Теслы в отеле New Yorker оплачивала компания Westinghouse. Тесла продолжал сохранять опрятный, хотя и старомодный вид даже в пожилом возрасте.
10. Тесла либо недооценен, либо переоценен: смотря кого спросить.
Многие считают, что вклад Теслы в современные технологии сильно недооценен, особенно по сравнению с Эдисоном. Некоторые даже называют его «современным Прометеем». Другие же критикуют ученого за необоснованные утверждения и подчеркивают, что около 300 его патентов были скорее маленькими шажками, а не гигантскими скачками в технологиях. И действительно, его изобретения окружают множество мифов. Но что можно сказать наверняка, так это то, что его имя точно не забудется еще долго.
Источник:
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Скрывался от кредиторов, шоб за долги не убили. В пендосии прижился)))
Это естественно не умаляет его научных заслуг...