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10 неожиданных фактов о Николе Тесле

10 неожиданных фактов о Николе Тесле (11 фото)

Автор:
16 марта 2021 21:14
Сообщество : Факты
Метки: интересное   история   наука   никола тесла   факты   физика   
479
11

Никола Тесла — изобретатель сербского происхождения, известный своими яркими демонстрациями. Самые знаменитые его изобретения включают асинхронный электродвигатель, безлопастную турбину и катушку Теслы, которую сегодня чаще используют забавы ради. В этой статье вы найдете десять фактов о знаменитом ученом, которые наверняка не слышали раньше.

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Метки: интересное   история   наука   никола тесла   факты   физика   
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6  комментариев
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
а ещё он слона током убил, казнил вернее, и фильм про это снял
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76
i Дельфин Красивый Час назад
Не Тесла, но Томас Эдисон.
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38k
parallax Час назад
Ему бы ещё талант бизнесмена, стал бы миллиардером.
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46k
Albert GER parallax 24 минуты назад
Ему бы людей не "кидать". И был бы богатым. Он же постоянно на деньги всех кидал. Поэтому и бегал из страны в страну.
Скрывался от кредиторов, шоб за долги не убили. В пендосии прижился)))

Это естественно не умаляет его научных заслуг...
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76
i Час назад
Человек из будущего, опередивший время.
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