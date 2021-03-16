10 неожиданных фактов о Николе Тесле

Многое указывает на то, что у Теслы на протяжении всей жизни прогрессировало психическое заболевание. Вряд ли он действительно спал по 2 часа в день, как он сам утверждал, но Тесла действительно страдал бессонницей. Это могло быть причиной его регулярных галлюцинаций, но при этом не объясняет его одержимость числом 3, ненависть к драгоценностям или сильнейшую гермофобию. Но есть вероятность, что он нанес себе непоправимый вред электричеством, когда экспериментировал с электрической стимуляцией мозга, которую предложил использовать в школах Нью-Йорка в 1912 году. Между тем, у него также появилась странная любовь к голубям, которых он ежедневно кормил и лечил. Одну такую голубку он и вовсе считал любовью всей своей жизни, и после ее смерти в1922 году Тесла пришел к выводу, что дело его жизни окончено.